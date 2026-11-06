[공식]'김구라子' 그리, "♥여친과 결혼준비" 아니었다..소속사 "사실무근, 방송적 발언 오해"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김구라의 아들이자 래퍼 그리(본명 김동현)가 여자친구와 결혼을 준비 중이라고 밝혀 화제를 모은 가운데, 소속사 측이 "사실무근"이라며 선을 그었다.

그리의 소속사 브랜뉴뮤직 관계자는 6일 "그리의 결혼설은 사실무근"이라며 "방송을 위해 했던 발언이 오해를 낳은 것 같다"고 밝혔다. 여자친구와 교제 중인 것은 맞지만 실제 결혼을 준비하고 있는 것은 아니라는 설명이다.

앞서 그리의 결혼설은 지난 5일 방송된 E채널 '서인영의 유행꼰대'(이하 '유행꼰대')에서 불거졌다.

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이날 방송에서 그리는 여자친구의 SNS를 통해 공개된 제주도 커플 사진에 대해 언급했다. 그는 "나는 SNS를 안 한다. SNS 계정이 없다"라면서 "그런데 여자친구가 올리고 싶다고 하더라. 만난 지가 좀 됐다"라고 밝혔다.

이어 "군대도 기다려줬다"라면서 "남자로서 그런 것도 맞춰 주는 게 인생 아니겠냐"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 "돈보다 더 중요한 게 이거다"라며 연인 사이에서 서로를 배려하고 맞춰가는 마음이 중요하다는 생각을 전했다.

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이를 들은 서인영은 "잘했다"라며 "1회 연애 편에 나왔어야 했다"고 호응했다. 이에 그리는 "결혼 편으로 또 불러달라. 결혼 준비하고 있다"라고 너스레를 떨었다. 그러자 서인영 역시 "나도 결혼 준비하고 있다"라고 받아치며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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특히 그리의 결혼 언급이 실제 계획인지, 방송을 위한 농담인지 관심이 쏠렸다. 사실 그리의 결혼설은 이번이 처음이 아니다. 앞서 그리의 유튜브 채널에서 공개된 '결혼 준비기' 콘셉트의 콘텐츠로 인해 한 차례 결혼설이 불거진 바 있다. 당시 아들의 결혼설이 확산하자 아버지 김구라가 직접 해명에 나섰다.

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김구라는 당시 "결혼 준비 그건 설정이다. 다나카처럼 부캐인 것"이라며 "물론 (그리가) 만나는 여자친구는 있지만 결혼 그런 건 아니다"라고 선을 그었다. 실제 여자친구와 교제하고 있는 것은 맞지만 결혼을 준비하고 있다는 내용은 사실이 아니라는 설명이었다.

이후 그리가 방송에서 다시 한번 결혼을 언급하면서 결혼설이 재점화됐지만, 이번에도 소속사가 공식적으로 부인하면서 실제 결혼 준비설은 해프닝으로 일단락되는 분위기다.

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한편 1998년생인 그리는 지난 3월 홍진경의 유튜브 채널을 통해 여자친구와 오랜 시간 교제해 온 사실을 공개하며 공개 열애를 시작했다. 두 사람은 진지한 만남을 이어오고 있다.