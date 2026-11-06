[공식]만 20세 아이돌 뇌진탕 진단..캣츠아이, 메간 건강이상에 북미투어 연기

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 멤버 메간의 뇌진탕 진단으로 북미 투어 공연을 잇달아 연기했다.

캣츠아이 측은 6일 공식 SNS 계정을 통해 "메간이 뇌진탕에서 회복 중이어서 시카고와 미니애폴리스 공연을 연기하기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "팬 여러분을 실망하게 해 매우 안타깝다"며 "여러분이 이 공연을 얼마나 손꼽아 기다려왔는지, 그리고 많은 분이 공연을 보기 위해 먼 거리를 이동해 오셨다는 것을 잘 알고 있다"고 사과했다.

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당초 캣츠아이는 5일(이하 현지시간) 시카고 유나이티드 센터와 7일 미니애폴리스 타겟 센터에서 월드 투어 '더 와일드월드'(WILDWORLD) 공연을 개최할 예정이었다. 하지만 메간의 건강 회복을 최우선으로 고려해 일정을 변경하기로 했다.

앞서 캣츠아이는 지난 3일에도 같은 이유로 디트로이트 리틀 시저스 아레나에서 예정됐던 공연을 연기한 바 있다. 당시 공연 시작을 불과 30분 앞두고 일정 변경 소식이 전해지면서 현장을 찾은 팬들의 아쉬움이 이어지기도 했다.

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이로써 메간의 뇌진탕 회복 문제로 북미 투어 일정에 연이어 차질이 빚어지게 됐다. 다만 소속사 측은 공연을 취소하는 대신 연기하기로 결정하며 추후 일정을 다시 안내하겠다는 입장을 밝혔다.

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캣츠아이 측은 "변경된 공연 일정은 가능한 한 빨리 공지하겠다"며 "두 도시에서 다시 만나게 되기를 손꼽아 기다리고 있다. 변함없는 사랑과 응원, 이해에 감사드린다"고 전했다.

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한편 캣츠아이는 하이브와 게펜레코드가 협업해 탄생시킨 글로벌 걸그룹으로, 다양한 국적의 멤버들이 함께 활동하고 있다.