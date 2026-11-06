고지용, 면접교섭 갈등 속 의미심장 SNS "파리 쫓아가면 화장실로 가게돼"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 전처 허양임과의 이혼 사실이 뒤늦게 알려진 가운데, 의미심장한 SNS 게시물을 공개해 눈길을 끌고 있다.

6일 고지용은 자신의 계정에 "파리를 쫓아가다 보면 화장실로 가게 되고, 꿀벌을 쫓아가다 보면 꽃을 만나게 된다. 우리 인생도 마찬가지다"라는 글을 게재했다.

특히 눈길을 끈 것은 게시물에 함께 삽입한 배경음악이었다. 고지용은 015B의 '잠시 길을 잃다'를 선곡했다. 해당 곡에는 "잠시 길을 잃었어 어디로 가야 하는지", "정말 알 수가 없어 난 늘 너란 길만 걸었으니까", "낮엔 괜찮아 바쁘게 지낼 수 있어", "밤이 오면 다시 길을 잃어 울고 울다 새벽이 되잖아" 등의 가사가 담겨 있다.

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인생의 방향과 상실감을 떠올리게 하는 글에 애틋한 분위기의 노래까지 더해지면서 게시물에 관심이 쏠리고 있다. 다만 고지용은 해당 글과 음악을 선택한 구체적인 이유에 대해서는 별다른 설명을 덧붙이지 않았다.

한편 고지용은 지난 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 이듬해인 2014년 아들 승재 군을 품에 안았다. 이후 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 아들과 함께 출연하며 다정한 아빠의 모습으로 많은 사랑을 받았다.

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그러나 두 사람은 결혼 11년 만인 2024년 4월 협의이혼한 것으로 알려졌다. 이혼 사실은 약 2년이 지난 올해 7월 뒤늦게 전해지면서 대중의 관심을 모았다.

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현재 고지용과 허양임은 아들 승재 군의 면접교섭 문제 등을 둘러싸고 법적 갈등을 겪고 있다. 고지용 측은 아들과의 만남이 원활하게 이뤄지지 않았다며 면접교섭 방해 금지 및 자녀 사진·영상 게시 금지 가처분 등을 신청했다.

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반면 허양임 측은 이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도 합의가 없었으며, 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판을 청구했다는 입장이다. 양측의 입장이 엇갈리는 가운데 향후 법적 절차에도 관심이 모이고 있다.