'김지선 子' 시바, 악플 딛고 새출발 "더 이상 손 안 벌리기 싫어, 떳떳한 아들되겠다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지선의 아들이자 래퍼로 활동 중인 시바(SIVAA·본명 김정훈)가 자신을 향한 악성 댓글에 불편한 심경을 드러낸 데 이어 음악으로 돌아오겠다는 의지를 밝혔다.

6일 시바는 자신의 계정에 "더 이상 손 벌리기 싫고 도망치기 싫어서 악착같이 산다. 부모님에게 떳떳한 아들, 친동생들에게 부끄럽지 않은 형과 오빠가 되고 싶다"며 장문의 글을 게재했다.

이어 "정상에서 보기로 한 친구와 약속했다. 누군가의 아들이지만 전 래퍼니까 음악으로 돌아오겠다. 내가 그 약속 지켜줄게"라고 덧붙였다. 자신을 둘러싼 여러 시선과 평가 속에서도 음악을 통해 다시 대중 앞에 서겠다는 각오를 전한 것. 무엇보다 가족들에게 부끄럽지 않은 사람이 되기 위해 스스로의 삶을 악착같이 살아가겠다는 진심이 담겨 눈길을 끌었다.

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앞서 시바는 자신을 향한 악성 댓글과 부정적인 보도에 대해서도 직접 불편한 심경을 드러낸 바 있다. 지난 4일 그는 "열심히 살아보려고 하면 왜 다들 못 잡아먹어서 안달이 날까요? 저 관련해서 잘 안 보고 사는데, 기사부터 댓글까지 적당히 좀 하시죠"라는 글을 게재했다.

이 같은 관심은 최근 어머니 김지선이 공개한 가족의 일상에서 시작됐다. 김지선은 지난 2일 자신의 계정에 첫째 아들의 휴가를 기념해 가족 외식에 나선 사진과 영상을 공개했다. 오랜만에 가족이 한자리에 모여 식사를 즐기는 단란한 모습이 담겨 훈훈함을 안겼다.

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하지만 게시물이 공개된 이후 일부 네티즌들의 관심은 둘째 아들 시바에게 쏠렸다. 특히 달라진 외모와 함께 과거 개인적인 고백을 통해 언급했던 사회공포증과 공황장애까지 다시 거론되면서 뜻하지 않은 관심이 이어졌다. 가족의 평범한 일상을 공유한 게시물이었지만, 정작 당사자에게는 과거의 개인적인 이야기와 외모를 둘러싼 반응까지 다시 언급되는 상황이 벌어진 것이다.

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어머니 김지선 역시 과거 아들을 향한 악성 댓글과 자극적인 보도로 속상했던 경험을 털어놓은 바 있다.

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지난 4월 김지선은 한 유튜브 채널에 출연해 둘째 아들이 악의적인 보도로 상처받았던 일화를 공개했다. 당시 김지선은 "둘째가 선우용여 선생님 유튜브에 이제 같이 나왔는데, 이제 피어싱을 한 상태였다. 그런데 '김지선 자식 농사 망쳐'라고 어떤 유튜버가 쓴 거다"라고 밝혔다.

아들의 외모와 피어싱을 소재로 자극적인 제목의 콘텐츠가 공개됐고, 이를 접한 시바는 오히려 어머니에게 미안한 마음까지 느꼈다고. 김지선은 "그러니까 우리 아들이 이제 그것 때문에 속상해가지고 엄마한테 미안해하더라"라며 속상한 마음을 드러냈다.

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아들의 개성과 외모를 둘러싼 일부의 부정적인 시선에 어머니까지 마음 아파했던 만큼, 이번 시바의 호소 역시 안타까움을 더한다. 그럼에도 시바는 자신을 향한 반응에만 머무르기보다 음악으로 다시 자신의 존재감을 보여주겠다는 의지를 내비쳤다.

한편 김지선의 아들 시바는 2005년생으로 올해 21세다. 2024년 'HAN : Cooked'를 발매하며 래퍼로 데뷔했으며, 눈과 코, 입술 주변 등 얼굴에 17개의 피어싱을 한 모습으로 화제를 모으기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com