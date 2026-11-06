혜은이, 첫 이혼 후 6세 딸과 생이별.."트라우마 남은 딸, 섭섭함·슬픔 품고 있어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 혜은이가 어린 시절부터 떨어져 지낸 시간이 딸에게 트라우마로 남았다며 미안한 마음을 털어놨다.

혜은이는 지난 5일 팬들과 소통하기 위해 라이브 방송을 진행했다.

이날 혜은이는 지난달 열린 한일문화교류 국제페스티벌 공연 참석차 일본을 방문했으며, 일정을 마친 뒤 딸과 함께 여행을 즐겼다고 밝혔다.

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혜은이는 딸과 싸우지는 않았느냐는 질문에 "싸울 뻔하다가 그만두고 싸울 뻔하다가 그만뒀다"며 웃었다.

이어 "이번 여행에서는 딸과 심도 있는 이야기를 나눴다. 아무래도 내가 직업상 아이들을 품고 키울 수가 없었고, 헤어져 지냈으니까 아이들한테도 그런 것들이 트라우마로 남아 있다"고 털어놨다.

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그러면서 "딸이 품고 있던 섭섭함과 슬픔에 대해 내가 많이 설명하고 이해시키려고 했다"며 "우리는 대화가 필요하다는 것을 이번에 여행하면서 또 한 번 느꼈다"고 말했다.

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딸과 여행할 때는 참게 된다는 한 팬의 말에는 "나도 물론 많이 참는다"고 공감했다.

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혜은이는 "나는 지금까지 살면서 우리 애들한테 화 한번 내보지 못했다. 애들이 무섭다"며 "내가 화내고 속상하게 하면 나하고 이야기 안 할까 봐 너무 무섭다"고 솔직하게 고백했다.

모녀가 여행 중 주로 메뉴 선택을 두고 의견 차이를 보였다는 이야기도 전했다. 혜은이는 "내가 결정 장애가 있어서 고민할 때 딸이 '그냥 이거 먹자'고 말해주면 좋은데, '그냥 하나만 정해'라고 하면 조금 머쓱하다"고 말했다.

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이어 "그러다가 '너 먹고 싶은 것 먹자'고 하다가 결국 편의점에 가자고 한다. 편의점에서 음식을 사 와 방에서 먹는 게 힘도 들지 않고 최고"라며 "2만 보씩 걸었는데 내 나이가 몇이고 다리는 또 얼마나 힘들겠느냐. 결국 편의점으로 낙찰했지만 그래도 딸과 함께 있으니 안 좋을 것은 없다"고 웃었다.

그러면서 "사실 아이들하고 가는 여행이 어렵다. 솔직히 내가 누구를 해줘 버릇하던 사람이 아니고 항상 매니저나 나를 받쳐주는 사람들이 주위에 있었기 때문에 누굴 받쳐준다는 게 조금 어렵다. 그래서 많이 힘들다"고 밝혔다.

한편 혜은이는 1984년 사업가와 결혼해 첫째 딸을 낳았지만 4년 만에 이혼했다. 이후 1990년 배우 김동현과 재혼해 아들을 뒀으나 2019년 이혼했다.

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혜은이는 과거 여러 방송을 통해 첫 번째 이혼 당시 어린 딸과 헤어져 지내야 했다고 밝힌 바 있다. 그는 "딸이 6세 때 나와 헤어졌다. 내가 돌봐줘야 하는 나이에 떼어놓고 나왔기 때문에 딸에게 미안한 마음이 많다"고 털어놨다.

어린 딸이 자신을 볼 수 있기를 바라는 마음으로 방송에 출연하고, 그리움을 담은 노래를 발표하기도 했다고. 혜은이는 "내가 돌봐줘야 하는 나이에 딸을 떼어놓고 나왔기 때문에 지금도 딸에게 죄인이다. 그 마음이 가시지 않는다"고 고백했다.

이어 "항상 기도했다. 30년 동안 딸을 내가 데려오게 해달라고 기도했는데 정말 30년 만에 딸이 왔다"며 딸이 성인이 된 후 다시 함께 살게 됐다고 밝혔다.