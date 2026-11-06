'뉴진스맘'이라더니…하이브 "민희진이 계약주체, 비용부담 축소 요구 거절"[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 하이브 측이 그룹 뉴진스의 불공정 계약 보도와 관련한 입장을 밝혔다.

하이브는 6일 "당사는 뉴욕타임스에 뉴진스 계약은 당시 대표이사였던 민희진과 민희진이 임명한 부대표, 각 멤버와 부모들, 일부 멤버의 법률 대리인이 함께 문구를 조율하고 최종 서명했음을 근거 자료와 함께 설명했다. 또 기사에도 민희진이 계약 주체였다는 점을 명시해 달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다"며 입장문을 발표했다.

우선 정부 표준계약서상 아티스트 보호 조항이 누락된 건에 대해서는 "하이브 산하 레이블은 각 레이블 연습생과 국가 표준 청소년 부속합의서를 모두 체결하고 있다"고 해명했다. 부속합의서는 인격권 수면권 교육권 휴식권 등의 보호 조항이 모두 포함돼 있으며 성인이 될 때까지 유효하다는 것. 또 관련 법령에 따라 청소년 보호 책임자도 지정하고 있다. 뉴진스 전속계약서에는 기본적인 인권 보호 조항이 포함돼 국가 표준 청소년 부속합의서가 보장하는 내용을 포괄하고 있다는 설명이다.

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또 하이브는 2022년 1월 7일 계약서 초안이 공유된 뒤 세 달에 걸쳐 뉴진스 측 변호사 검토를 포함한 여러 소통 과정을 거치며 계약을 체결했고, 다니엘의 모친이 당시 수정을 요구했던 조항은 '템퍼링 시도가 있을 시 이를 회사에 바로 알려야 한다'는 조항이었다고 밝혔다. 기본적으로 각 레이블은 하이브 법무가 제공한 전속계약서 기본 양식을 바탕으로 아티스트와 소통하며 정산 방식 등 주요 조건을 결정하는데, 비용 분담을 줄여달라는 멤버 측 요청을 당시 어도어 부대표가 거절했다고 덧붙였다. CCTV는 연습실 등 공용공간에만 설치돼 관련 법령에 따라 운영하고 있으며, 아티스트와 학업은 전적으로 당사자와 부모의 의사를 존중한다는 원칙도 강조했다.

위약벌 및 멤버들의 목소리와 얼굴에 대한 권리 문제에 대해서는 "활동 기간과 상관없이 실제 매출이 발생한 기간의 월평균 매출액을 기준으로 위약벌을 산정한다고 해도 경제적 효과는 동일하며 아티스트에게 불리하게 변경된 것이 아니다. 또 위약벌 산정 과정에서 매출이 발생하지 않은 기간을 제외하는 취지의 규정은 표준계약서에도 존재한다. 인격권 보호 조항이 있고 AI 콘텐츠 활용은 당연히 아티스트 개별 동의를 얻어야 진행할 수 있다"고 반박했다.

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미국 뉴욕타임스는 5일 뉴진스 멤버들이 미성년자 시절 하이브 레이블인 어도어와 체결한 전속계약서를 공개했다. 뉴욕타임스는 멤버들의 성형 및 시술 비용도 멤버들이 부담하도록 하고, 미성년자인 멤버들의 학업권 수면권 등을 침해하는 불공정 계약이었다는 취지의 보도를 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com