김소영, ♥오상진에 애교 말투 썼다가..."귀척 악플에 상처, 지금 보니 웃겨"

[스포츠조선 조윤선 기자] 김소영이 말투로 인해 악플에 시달렸던 과거를 떠올렸다.
김소영은 5일 네티즌들의 질문에 답하며 소통하는 시간을 가졌다.
이날 한 네티즌은 "뉴스에서 절제된 김소영 아나운서만 보다가 '신혼일기'에서 애교 가득한 말투 보고 놀라고 방탄 팬임에 더 놀랐는데 그게 벌써 9년"이라며 빠르게 흐른 세월에 놀라움을 드러냈다.
이에 김소영은 "뉴스만 하다가 '신혼일기' 처음하고 귀척(귀여운 척)한다고 악플 달려서 상처받은 기억 난다"며 "지금 생각해 보면 엄청 웃긴 악플들이었다"고 회상했다.
또 다른 네티즌이 "언니도 악플에 상처받던 시절이 있었느냐. 지금은 신경 쓸 중요한 일이 많아 별다른 타격이 없어 보인다"고 하자 김소영은 "그사이에 아주 많은 일이 있었다"고 답했다.
이어 "10년이란 시간 ???? 말투를 잃고 맷집을 얻었네. 그래도 지금의 내가 좋다. 마음 편히"라고 덧붙였다.
한 네티즌은 "'귀척'한다고 악플을 다는 심리는 대체 뭘까. 본인이 안 귀여운가 보다. 전국의 귀요미들 파이팅"이라며 김소영을 응원했다.
김소영은 "근데 내가 지금 봐도 공항 영상에서 '얍!' 막 이럼. 그래서 '신혼일기' 시청 금지령"이라며 과거 자신의 모습을 민망해했다.
한편 김소영은 2017년 MBC 아나운서 선배인 오상진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.