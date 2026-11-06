클유아, 북미 집어삼켰다…LA-시카고 공연 전석매진

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 클로즈유어아이즈(이하 클유아)가 북미를 집어삼켰다.

클유아는 지난달 21일 애틀랜타를 시작으로 피닉스 로스앤젤레스 댈러스 올랜도 시카고 토론토 등 북미 8개 도시에서 첫 번째 북미 투어 '비욘드 유어 아이즈'를 개최했다.

앞서 캐나타 투어로 북미 활동의 가능성을 타진한 클유아는 북미 전역으로 활동 무대를 넓혀 의미를 더했다. 특히 로스앤젤레스와 시카고 공연은 전석 매진을 기록하며 현지 팬들의 뜨거운 사랑을 입증했다.

Advertisement

클유아는 단단한 라이브 실력과 에너제틱한 퍼포먼스로 팬들을 열광하게 했다. 또 팔로워 약 315만명을 보유한 미국 기상캐스터 겸 크리에이터 닉 코시어와의 협업으로 또 다른 즐거움을 선사했다.

클유아는 미니 4집 '256th 노트' 수록곡 '오픈 유어 아이즈'로 글로벌 음악 검색 플랫폼 햐잠 한국 지역 차트에서 바이럴 1위, 톱50 2위, 톱200 2위를 기록하며 승승장구 하고 있다. 이들은 20일부터 22일까지 3일간 서울 코엑스아티움에서 팬 콘서트 '모태 아이돌이지만 클로저와 연애는 하고 싶어'를 개최한다. 이번 팬 콘서트 역시 3회차 전석 매진을 기록하며 국내외를 아우르는 뜨거운 인기를 입증했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com