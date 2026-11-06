차예련, 이번엔 '미담' 맞불...신인시절 피아노 교사 "너무 한쪽으로 몰아가"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 차예련을 향해 학폭 의혹에 이어 갑질 의혹까지 제기되자 이번엔 이와는 정반대의 미담이 나오면서 점입가경으로 흘러가고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티엔 차예련의 신인 시절 피아노 레슨을 담당했다는 음악학원 원장의 글이 올라왔다.

그는 "작품 촬영에 도움이 될 것 같다며 레슨을 받으러 오셨는데 매우 순수하고 예의 바른 분이셨다"고 당시를 회상하며 "곁에서 직접 지켜본 사람으로서 한쪽으로 너무 몰아가는 것 같아 소신껏 글을 올린다"며 일방적인 비난을 경계했다.

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차예련은 지난달 29일 온라인 커뮤니티에 중학교 시절 한 여배우에게 지속적인 폭행과 괴롭힘을 당했다는 글이 올라오면서 학교폭력 의혹에 휩싸였다. 작성자는 해당 배우의 실명을 공개하지 않았지만 출생 연도와 출신 학교 등을 토대로 차예련이 지목됐다.

차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 의혹이 제기된 직후 "사실무근"이라고 부인했다.

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그러나 자신을 동창이라고 주장하는 누리꾼들이 상반된 증언을 내놓으면서 논란은 계속됐다. 여기에 전직 골프장 캐디와 미용실 관계자 등을 자처하는 이들의 갑질 주장까지 추가됐다.

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차예련을 둘러싼 논란은 가족과 개인 SNS를 넘어 유튜브 채널 운영에도 영향을 미쳤다.

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'차장금 차예련' 제작진은 지난 1일 무분별한 루머 확산과 가족을 향한 인신공격을 막기 위해 일부 영상 및 댓글창을 비활성화한다고 밝혔다.

차예련 측은 지난 4일 다시 한번 공식 입장을 내고 강경 대응을 예고했다. 소속사는 "익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산되고 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다. 이어 악의적인 허위사실 유포와 인신공격에 대해서는 관련 자료를 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다고 강조했다.

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SNS에서 잇따라 변화가 감지되는 가운데 차예련이 향후 어떤 행보를 보일지 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com