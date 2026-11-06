프리지아, 기업인 열애설 초고속 부인 "명백한 사실무근, 법적대응"[공식]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 크리에이터 프리지아 측이 기업인과의 열애설을 전면 부인했다.

소속사 킨다엔터테인먼트는 "온라인상에 무분별하게 유포되고 있는 내용은 전혀 사실이 아니며 명백한 사실무근"이라고 밝혔다.

이어 "확인되지 않은 허위 사실 유포 및 악의적인 루머 재가공은 소속 아티스트의 인격과 명예를 심각하게 훼손하는 범법 행위"라며 "당사는 아티스트 보호를 위해 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 지속적으로 모니터링 하고 있으며 확인되지 않은 허위 사실을 유포하거나 악의적인 게시물 및 댓글을 작성 배포하는 행위에 대해 그 어떠한 선처나 합의 없이 고소 고발을 포함한 강력한 법적 대응을 진행할 예정"이라고 강조했다.

Advertisement

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 프리지아가 모 기업인과 열애 중이라는 내용의 게시물이 급속도로 유포돼 관심을 모았다. 그러나 프리지아 측이 빠르게 선을 그으며 열애설은 해프닝으로 끝나게 됐다.

프리지아는 넷플릭스 '솔로지옥'을 통해 얼굴을 알렸다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com