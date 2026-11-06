장영란도 놀란 초6 아들의 폭풍성장..."엄마를 아담하게 만드네"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 어느덧 엄마보다 발이 훌쩍 커버린 초등학교 6학년 아들의 폭풍 성장에 놀라움을 감추지 못했다.

장영란은 지난 5일 "어머나 세상에"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진에는 침대에 나란히 누워 있는 장영란과 아들의 모습이 담겼다.

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특히 눈길을 끈 것은 엄마의 발보다 훨씬 커진 아들의 발이었다. 아직 초등학교 6학년인 아들이 어느새 엄마의 발을 아담하게 만들 정도로 성장한 모습이 놀라움을 자아냈다.

장영란은 "언제 이렇게 컸니? 엄마 발을 아담하게 만드는 초6 아들"이라며 아들의 부쩍 자란 모습을 실감했다.

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이어 "요새 들어 더 껌딱지 모드"라며 여전히 엄마 곁을 맴도는 아들의 애교 넘치는 모습도 자랑했다. 훌쩍 자란 몸집과 달리 엄마에게는 여전히 살가운 아들의 모습이 훈훈함을 더했다.

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이를 본 쌍둥이 아들을 둔 그룹 투투 출신 황혜영도 "아들들은 너무 빨리 커"라는 댓글을 남기며 깊은 공감을 표했다.

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한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.