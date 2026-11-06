'직원폭행 논란' 장우혁, 1억6천 사이버트럭 몰다 뜻밖의 만남 '포착'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 H.O.T. 출신 가수 장우혁이 전 직원과의 폭행·폭언 관련 법정 공방으로 논란의 중심에 선 가운데, 사이버트럭을 타고 등장한 근황이 공개됐다.

건축가 유현준 교수는 6일 자신의 SNS에 장우혁과 함께 찍은 사진을 공개하며 우연한 만남을 전했다.

유현준은 "길을 걷다가 사이버트럭이 지나가길래 누가 탔을까 궁금했는데, 갑자기 유리창을 내리고 인사를 하신 H.O.T. 장우혁님"이라고 밝혔다.

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이어 "셀카를 요청하자 매너 좋게 본인이 찍어주심. 얼굴이 조막만함"이라며 장우혁의 친절한 팬서비스와 작은 얼굴에 감탄했다.

또 "다른 사진은 내가 너무 환하게 웃어서 찐빵같이 나와서 올릴 수가 없었음. 만나 뵙게 되어서 영광입니다"라고 덧붙였다.

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공개된 사진에는 거리에서 나란히 얼굴을 맞대고 환하게 웃고 있는 장우혁과 유현준 교수의 모습이 담겼다. 장우혁은 안경에 체크무늬 재킷을 착용한 단정한 차림으로 눈길을 끌었다.

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특히 장우혁이 타고 있던 차량은 테슬라의 전기 픽업트럭 '사이버트럭'으로, 국내 판매 가격이 1억 4500만원에서 최고 1억 6000만원에 달하는 고가 차량이다. 독특한 외관과 압도적인 크기로 도로 위에서도 시선을 사로잡는 모델이다.

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이 같은 근황은 장우혁이 최근 전 소속사 직원과의 법정 공방으로 다시 한번 논란에 휩싸였던 터라 더욱 눈길을 끈다.

앞서 장우혁의 전 소속사 직원 A씨는 지난 2022년 온라인 커뮤니티를 통해 장우혁으로부터 폭언과 폭행을 당했다고 주장했다. 당시 A씨는 해외 출장과 방송국 대기실 등에서 폭행을 당했다고 폭로했다.

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이에 장우혁 측은 해당 주장이 사실무근이라며 반박했고, A씨를 명예훼손 혐의로 고소했다. 장우혁은 방송국에서 오히려 자신이 A씨에게 폭행을 당했다고 주장하기도 했다.

그러나 지난해 11월 1심 재판부는 A씨에게 무죄를 선고했다. 재판부는 양측의 엇갈린 진술과 사건 당시 정황 등을 검토한 결과 A씨의 진술에 더 신빙성이 있다고 판단했다.

검찰은 이에 불복해 항소했지만, 지난 10월 15일 서울서부지법 형사항소 2-1부는 검찰의 항소를 기각하고 원심과 같이 A씨에게 무죄를 선고했다. 다만 이번 재판은 A씨의 명예훼손 혐의에 관한 것으로, 장우혁의 폭행 혐의에 대한 형사재판은 아니다.

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한편 장우혁은 1996년 H.O.T. 멤버로 데뷔해 '캔디', '행복', '빛' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 올해 데뷔 30주년을 맞았으며, 지난 2월에는 H.O.T. 멤버들과 함께 광고에 출연해 완전체 활동을 선보이기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com