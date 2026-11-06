이효리, 핑클 완전체 컴백 앞두고..40주년 콘서트에 회의적 "장담 못 해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이효리가 데뷔 30주년을 맞는 핑클과 20주년을 맞는 소녀시대를 비교하며, 핑클의 40주년 콘서트 개최 가능성에 솔직한 생각을 밝혔다.

6일 JTBC '연애전쟁'은 '효리와 유리의 평행 이론?! 20주년 소녀시대 VS 30주년 핑클'이라는 제목의 미공개 영상이 게재됐다.

영상에서 이효리와 유리는 내년 각각 데뷔 30주년과 20주년을 맞는 핑클과 소녀시대를 언급하며 서로 축하를 건넸다.

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김희철은 "30주년과 20주년, 나이도 열 살 차이가 나고 이름 끝에도 '리'가 들어간다. 비슷한 점이 정말 많다"며 두 사람의 평행 이론에 신기해했다. 이효리 역시 "요가도 같이한다"고 공감했다.

유리는 "안 그래도 '효리수'에 '이'가 붙어야 '이효리수'로 완전체가 된다"고 말했다. 이에 서장훈은 "소녀시대 멤버 중에는 성이 이 씨인 사람이 없느냐"고 물었고, 유리는 "써니의 본명이 이순규"라고 답했다.

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그러자 서장훈은 "다음에는 써니를 넣어서 '이효리수'라고 해라"고 제안해 웃음을 자아냈다.

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이어 김희철은 서장훈에게 "내년에 핑클 30주년 콘서트와 소녀시대 20주년 콘서트가 같은 날 같은 시간에 열리면 어디로 갈 것이냐"고 질문했다.

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이효리는 "원조로 와야지"라며 은근한 압박을 가했다. 고민하던 서장훈이 "그래도 우리 효리 씨…"라며 핑클 콘서트를 선택하자 이효리는 흐뭇한 미소를 지었다.

이효리는 "소녀시대는 30주년을 할 수 있지 않느냐. 그런데 핑클의 40주년은 어렵다"며 "30주년까지는 괜찮은데 40주년은 장담하지 못한다"고 솔직하게 말했다.

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김희철이 "핑클 40주년 콘서트에 가고 싶다"고 하자 이효리는 "그때까지 잘 살아 있으면 하겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

한편 핑클은 약 21년 만에 완전체 활동을 준비 중이다. 이번 활동은 데뷔 30주년을 향해 약 2년간 이어지는 장기 프로젝트로 진행된다. 네 멤버는 향후 음악과 공연 등 다채로운 활동을 통해 팬들과 만날 예정이다.