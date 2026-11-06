현직 변호사 "차예련, 일진 무리 맞지만 직접 가해자는 아닐수도"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 차예련이 학교폭력 의혹을 전면 부인한 가운데 현직 변호사가 폭로자의 실제 피해 여부와 직접 가해자가 누구였는지를 구분해 봐야 한다는 분석을 내놨다. 폭로자는 학창 시절 실제로 괴롭힘을 당했을 가능성이 있지만 직접 가해자는 차예련이 아닌 같은 무리의 다른 인물이었을 수 있다는 추측이다.

지난 5일 유튜브 채널 '법무법인대한중앙TV'에는 '차예련 학폭 논란, 폭로하면 무조건 진실일까? 변호사가 짚어본 법적 쟁점'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 학교폭력 사건을 전문적으로 다루는 조기현 변호사는 차예련을 둘러싼 의혹과 관련해 폭로자와 차예련 측이 보인 행동에 주목했다.

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조 변호사가 먼저 짚은 것은 폭로글의 구체성이다. 최초 폭로자는 중학교 시절 지속적인 괴롭힘을 당했다고 주장하면서 교실과 화장실, 롯데월드 소풍 당시의 상황 등 구체적인 장소와 정황을 언급했다. 뺨을 맞아 고막이 찢어질 정도의 폭행을 당했다는 내용도 담았다. 조 변호사는 폭로자가 이처럼 구체적인 사실관계를 제시했다는 점에 주목했다.

두 번째는 차예련 측의 법적 대응 방식이었다. 차예련 소속사 HB엔터테인먼트는 학교폭력 의혹이 제기된 직후부터 '사실무근'이라는 입장을 유지해 왔다. 지난 4일에는 허위사실 유포와 인신공격에 대해 강력한 법적 대응을 예고했다.

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그러나 조 변호사는 차예련 측이 법적 조치를 하겠다고 밝히면서도 실제로 최초 폭로자를 상대로 고소하지 않은 것으로 보인다고 언급했다. 그는 모든 주장이 사실무근이라면 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고소하는 것이 의혹을 해소할 수 있는 방법 중 하나라고 설명했다.

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폭로 내용이 구체적이라는 점과 차예련 측의 대응 방식을 종합한 조 변호사는 한 가지 가능성을 제기했다. 그는 "제 생각인데 차예련은 아마 당시에 일진 무리 중 하나는 맞았을 것 같다"고 말했다.

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그러면서도 차예련이 폭로자를 직접 괴롭힌 인물은 아닐 수 있다고 분석했다. 조 변호사는 "폭로자는 자신이 폭로한 대로 학교폭력 피해를 당했을 것으로 보인다"며 피해 주장 자체에는 상당한 개연성이 있다고 판단했다.

그러나 직접적인 폭행과 괴롭힘을 가한 사람은 차예련이 아니라 차예련과 같은 무리에 속했던 다른 인물이었을 가능성을 제기했다. 즉 폭로자가 주장한 피해 경험과 차예련이 직접 가해자라는 주장은 별개로 판단해야 한다는 취지다.

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그렇다면 폭로자는 왜 차예련을 지목한 것일까. 조 변호사는 이 부분에 대해서도 자신의 해석을 내놨다. 그는 폭로자가 뺨을 맞는 등 실제 피해를 겪었다고 가정하더라도 오랜 시간이 지난 지금 일반인인 직접 가해자를 문제 삼아서는 실질적으로 해결할 수 있는 일이 많지 않을 것이라고 봤다. 학교폭력 사건 발생 이후 오랜 시간이 흘러 형사처벌을 위한 공소시효나 민사상 손해배상 청구권의 소멸시효가 지났을 가능성이 있다는 설명이다.

반면 차예련은 현재까지 방송과 유튜브를 통해 대중 앞에 모습을 드러내고 있다.

조 변호사는 폭로자가 TV나 유튜브에서 차예련을 볼 때마다 당시 학교폭력 피해의 기억을 떠올렸고 그로 인한 억울함과 분노가 뒤늦은 폭로로 이어졌을 수 있다고 추측했다. 직접 가해자가 다른 일반인이었다 하더라도 당시 같은 무리에 있었다고 생각하는 차예련이 대중의 사랑을 받는 모습을 보면서 과거의 상처가 되살아났을 수 있다는 것이다.

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조 변호사는 차예련 측이 실제 고소에 신중한 태도를 보이는 이유도 이와 연결해 해석했다. 고소할 경우 수사 과정에서 차예련의 당시 교우관계와 일진 무리 소속 여부 등이 쟁점으로 떠오를 수 있어 적극적인 법적 대응을 주저하는 것 아니냐는 추측이다.

다만 조 변호사는 현재 확보한 별도의 증거가 없고 언론에 공개된 내용 이상으로는 알지 못한다며 자신의 분석이 개인적인 견해라는 점을 분명히 했다. 폭로 내용이 구체적이라는 이유만으로 피해 사실이 입증되는 것은 아니다.

조 변호사는 최초 폭로자가 차예련의 실명을 직접 언급하지 않은 점에 대해서도 법적 의견을 밝혔다. 출생 연도와 출신 학교, 현재 활동 등의 단서를 종합하면 특정 인물을 지목한 것으로 판단될 수 있어 명예훼손에 대한 법적 책임이 발생할 가능성이 있다는 설명이다. 차예련의 남편 주상욱과 미성년 자녀에게까지 비난이 향하는 상황도 우려했다. 의혹의 진위와 관계없이 가족을 향한 욕설과 인신공격은 별도의 법적 문제로 이어질 수 있다고 경고했다.

한편 차예련은 지난달 29일 온라인 커뮤니티에 올라온 학교폭력 폭로글로 의혹에 휩싸였다. 이후 동창이라고 주장하는 누리꾼들의 상반된 증언이 이어졌지만 현재까지 객관적으로 확인된 결론은 나오지 않았다.

소속사 HB엔터테인먼트는 지난 4일 추가 입장을 통해 "악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다"며 강경 대응 방침을 재확인했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com