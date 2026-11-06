"마지막 열애설 상대가 너"...64세 김장훈, 이소라와 묘한 핑크빛

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[스포츠조선 김수현기자] '64세' 가수 김장훈이 남다른 싱글 라이프부터 절친 이소라와의 과거 열애설까지 파란만장한 사생활을 공개한다.

8일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 가수 김장훈이 '64세 최고령 아들'로 합류, 범상치 않은 싱글 라이프를 공개한다.

최근 진행된 SBS '미우새' 스튜디오 녹화에서는 김장훈이 새로운 '미우새'로 합류해 MC 신동엽, 서장훈과 母벤져스의 반가움을 자아냈다.

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이날 김장훈은 독특한 발성 연습과 혼자서도 대화가 끊이지 않는 일상으로 눈길을 끌었다. 절친 하하마저 쉽게 끊지 못한 통화에 이어 휴대전화에 기록된 총 통화 시간이 공개되자 스튜디오가 술렁였다. 그런가 하면 국민연금 수령을 앞둔 김장훈은 예상 수령액을 확인하고 뜻밖의 반응을 보였다.

모두를 놀라게 한 김장훈의 통화 시간은 어느 정도일지, 그리고 각종 60세 혜택을 손꼽아 기다리는 그의 속사정은 무엇일지 관심이 쏠린다.

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이어 김장훈의 무대의상을 봐주기 위해 30년 지기 절친 이소라가 작업실을 찾았다. 평소 예능에서 보기 힘든 이소라의 등장에 관심이 쏠린 가운데, 그는 김장훈을 살뜰히 챙기다 설거지까지 나섰다.

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이에 MC 서장훈마저 "이소라 씨의 저런 모습은 어디서도 볼 수 없었다"며 놀라움을 드러냈다. 뜻밖에 김장훈의 '일일 엄마'가 된 이소라에게 무슨 일이 있었던 것인지 궁금증을 자아낸다.

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한편, 두 사람은 과거 자신들을 둘러싼 열애설의 전말을 털어놓았다. 김장훈은 "내 열애설이 난 게 네가 마지막이다"라며 이소라와 손을 잡고 대학로를 걸었던 당시를 떠올렸다. 또한 김장훈은 라디오 DJ 시절 영화 같은 만남으로 시작된 마지막 연애 이야기도 공개했다. 파란만장했던 그의 러브스토리는 방송을 통해 확인할 수 있다.

김장훈의 남다른 싱글 라이프와 절친 이소라의 반전 매력은 8일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.