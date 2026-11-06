고우림, ♥김연아 취향 저격한 개인기 "최홍만 성대모사에 박장대소"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 포레스텔라 고우림이 아내 김연아가 자신의 최홍만 성대모사를 보고 박장대소했다고 밝혔다.

오는 11일 방송되는 MBC '라디오스타'는 '장한, 나' 특집으로 꾸며져 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 출연한다.

예고 영상에서 고우림은 지난해 '라디오스타' 출연분에 만족감을 드러냈다. 그는 "지난 방송을 보니까 내가 생각했던 것보다 마음에 들게 나왔다"고 말했다.

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이에 김구라는 "김연아 씨가 박장대소한 부분은 어디냐"고 물었고, 고우림은 "최홍만 성대모사"라고 답했다.

앞서 고우림은 지난해 출연했을 당시 군대에서 연마하고 아내 김연아에게 검수받은 개인기 '신병' 캐릭터, 한석규, 최홍만 따라 하는 조세호 성대모사로 웃음을 안긴 바 있다.

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이를 떠올린 MC들은 하나같이 "역시"라며 고우림의 성대모사 실력을 인정했다.

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고우림은 "두 번이나 불러주셨는데 빈손으로 올 수 없으니까"라며 한층 업그레이드된 성대모사 퍼레이드를 펼쳐 감탄을 자아냈다.

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또한 이소라의 '사랑이 아니라고 말하지 말아요'를 특유의 깊은 저음으로 열창하는 모습도 공개돼 본 방송에 대한 기대감을 높였다.

한편 고우림은 2022년 다섯 살 연상의 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아와 결혼했다.