'미담 vs 괴담'...차예련, '학폭' 부인했더니 인성 폭로전

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 차예련을 둘러싼 학교폭력 의혹이 진실공방으로 치닫는 가운데, 과거 인성에 문제가 있었다는 측과 반대로 예의 바르고 순수했다는 측의 대리 폭로전으로 전개되고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 차예련의 과거 태도를 둘러싸고 상반된 주장을 담은 네티즌들의 글이 잇따라 올라오며 논란이 더욱 열기를 띠고 있다.

우선 차예련의 불성실한 태도를 지적하는 목소리가 먼저 터져 나왔다. 약 17년 전 같은 청담동 미용실을 다녔다는 A씨는 "스태프들이 머리를 말려주는데 급짜증을 내며 드라이기를 빼앗아 직접 말렸다"며 "스태프를 감정 쓰레기통 취급하는 것으로 보였다"고 주장했다.

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당시 해당 미용실 스태프였다는 B씨 역시 "드라이기를 뺏는 건 기본이었고 어린 나이에 상처받았다"며 "'결혼하고 착해졌구나' 생각했었다"고 동조했다.

이어 지난달 30일 전직 캐디라고 밝힌 C씨는 2012~2013년께 차예련의 라운드를 담당했을 당시 무례한 태도와 짜증을 겪었다며 "라운드 도중 걸려 온 전화를 받을 때는 공손해지는 등 상대에 따라 태도가 달랐다"고 주장했다.

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반면 차예련의 인성이 나쁘지 않다는 미담 증언도 나왔다. 차예련의 신인 시절 피아노 레슨을 담당했다는 한 음악학원 원장은 "작품 촬영에 도움이 될 것 같다며 레슨을 받으러 오셨는데 매우 순수하고 예의 바른 분이셨다"고 회상했다. 그는 "곁에서 직접 지켜본 사람으로서 한쪽으로 너무 몰아가는 것 같아 소신껏 글을 올린다"며 일방적인 마녀사냥을 경계했다.

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또한 자신을 학창 시절 동창이라고 밝힌 네티즌 역시 "내가 기억하기로는 누군가를 때리거나 괴롭히고 다니는 애는 아니었다"며 학폭 의혹에 선을 그었다.

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이번 논란은 한 온라인 커뮤니티에 '85년생 여배우 학폭 가해자'라는 제목의 폭로 글이 올라오며 시작됐다.

중학생 시절 폭행 피해를 주장한 글에 차예련이 지목되자 소속사 HB엔터테인먼트는 "확인 결과 사실무근"이라며 학폭 의혹을 강력 부인했다. 그러나 동창생들의 추가 증언과 상반된 미담·폭로글이 복잡하게 얽히면서, 학창 시절 행적을 넘어서 과거 인성과 삶 전체를 둘러싼 폭로전으로 번져가고 있다.