"갈수록 판박이네" 이시언, 子 품에 안고 박물관 나들이 '붕어빵 부자'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이시언이 자신을 쏙 빼닮은 아들 솔민 군과 박물관 나들이에 나섰다.

5일 이시언의 아들 솔민 군의 SNS에는 "엄빠랑 국중박 데이트"라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.

사진 속 이시언은 검은색 모자에 편안한 차림으로 아기띠를 착용하고 아들을 품에 안고 있다. 화려한 색채의 미디어아트 작품을 배경으로 아들과 나란히 서 있는 모습에서 다정한 아빠의 면모가 드러난다.

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또 다른 사진에는 유모차에 앉아 있는 솔민 군의 모습이 담겼다. 줄무늬 모자와 옷을 맞춰 입고 곰돌이 장식이 달린 조끼를 착용한 솔민 군은 앙증맞은 표정으로 카메라를 바라보고 있다. 특히 아빠 이시언을 쏙 빼닮은 또렷한 이목구비와 통통한 볼이 눈길을 사로잡는다.

앞서 이시언과 서지승 부부는 아들의 이유식 먹방과 가족사진 등을 공개하며 육아 일상을 공유해 왔다. 당시에도 솔민 군은 아빠를 그대로 옮겨놓은 듯한 붕어빵 외모로 화제를 모은 바 있다.

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한편 이시언은 배우 서지승과 2018년 공개 열애를 시작해 2021년 12월 결혼했다. 두 사람은 지난 5월 첫아들 솔민 군을 품에 안았고 현재 생후 6개월 된 아들과 행복한 육아 일상을 보내고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com