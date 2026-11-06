'40세된' 박민영 "거울보면서 드는 생각? 세월 많이 흘렀구나, 받아들여야지"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박민영이 변함없는 미모를 유지하는 비결로 내면의 아름다움과 자기관리를 꼽았다.

6일 유튜브 채널 '그냥, 박민영'에는 '콩알들을 위해 준비한 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 박민영은 데뷔 20주년을 맞아 팬들이 보내온 다양한 질문에 답하는 시간을 가졌다. 오랜 시간 자신을 응원해 준 팬들과 진솔하게 소통하며 그동안 공개하지 않았던 생각과 일상 속 이야기를 전했다.

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이날 한 팬은 박민영에게 "어떻게 나이와 상관없이 늘 이렇게 아름다우신지 미모 관리 비결이 궁금하다. 진심으로 애정한다"라고 질문했다.

이를 들은 박민영은 "이거 우리 회사 이사님 말투인데?"라고 의심하며 웃음을 자아냈다. 이어 "저는 상관없이 늘 이렇게 아름답지 않다. 지금도 거울 보면 '세월이 많이 흘렀구나. 받아들여야겠다'라고 많이 생각한다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 나이가 들면서 외모를 바라보는 생각에도 변화가 생겼다고 밝혔다. 박민영은 "나이에 맞게 이제 조금 더 나를 사랑해 줘야겠다 싶어서 몸에 좋은 것들을 많이 한다"며 "내면, 이너뷰티가 중요하다"고 강조했다.

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그는 "무언가를 바르고 스타일링하고 이런 거는 다 할 수 있지 않냐. 내면의 뷰티가 완성돼 있어야 빛나기 때문에 거기에 집중한다"고 덧붙였다.

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데뷔 이후 오랜 시간 대중의 사랑을 받아온 박민영은 여전히 아름다운 외모뿐 아니라 나이에 따른 자연스러운 변화를 받아들이는 성숙한 태도로도 눈길을 끌었다. 외적인 관리에만 집중하기보다 자신을 아끼고 내면을 건강하게 가꾸려는 그의 진솔한 답변에 팬들의 관심이 이어지고 있다.

한편 1986년생인 박민영은 오는 25일 첫 방송되는 SBS 드라마 '나인 투 식스'에 출연한다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com