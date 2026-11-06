K-도파민 어떤데?…'재혼 황후' 단번에 디즈니+ 글로벌 2위→전세계 76개국 톱10 스타트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)가 전 세계 화제작으로 떠올랐다.

'재혼 황후'가 K-로맨스 판타지의 저력을 여실히 드러내며 압도적인 성과를 보여주고 있다. 플릭스패트롤에 따르면 '재혼 황후'는 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 2위에 오르는 기염을 토했다. 여기에 미국, 영국, 브라질, 프랑스, 독일, 스페인, 스위스, 이탈리아, 헝가리 등 전 세계 76개국 TOP 10에 안착하며, 아시아를 넘어 북미, 중남미, 유럽 등 범세계적인 파급력을 입증해 내고 있다.

글로벌 차트에서의 맹활약과 더불어 국내 화제성 지표 역시 가파른 상승 곡선을 그리는 중이다. 국내 최대 통합 콘텐츠 랭킹 플랫폼인 키노라이츠에서 1위를 차지하며 대중의 뜨거운 관심을 증명한 데 이어, 콘텐츠 평가 플랫폼 왓챠피디아에서도 1위를 기록해 실관람객들의 높은 만족도와 작품성을 동시에 인정받았다. 또한 포털사이트 네이버 '많이 찾는 드라마' 검색 순위 상위권을 장악하는 등 저력을 과시하고 있다.

Advertisement

동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com