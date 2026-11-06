[공식] '소년범 은퇴' 조진웅 옹호하는 의미 NO..'시그널2' 12월 7일 월화극 첫 방송 확정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] tvN 드라마 '두번째 시그널'(이하 '시그널2', 김은희 극본, 안태진 연출)가 오는 12월 7일 시청자를 찾는다.

tvN 측은 6일 보도자료를 통해 "'시그널2'와 관련해 시청자가 보내준 우려와 의견을 무겁게 받아들이고 있다"고 말문을 열었다.

이어 "특정 출연자의 잘못된 과거 행적은 채널로서도 결코 가볍게 바라볼 수 없는 문제다. 다만 '시그널2'는 특정 출연자 한 사람의 작품이 아니다. 기획 단계부터 촬영과 후반 작업에 이르기까지 많은 스태프와 제작진, 관계자들의 시간과 노력이 담긴 공동의 창작물이다. 출연자 개인에 대한 평가와 작품 자체의 가치 그리고 이에 참여한 창작자들의 노력은 구분해 바라볼 필요가 있다고 생각한다"고 설명했다.

Advertisement

더불어 "우리는 오랜 고심 끝에 조심스러운 마음을 담아 '시그널2'를 오는 12월 7일부터 tvN 월화드라마로 편성하고자 한다. 작품의 장르적 특성과 시청 환경 등을 종합적으로 고려해 기존 시간 보다 늦은 밤인 10시에 방송할 예정이다. 또한 총 8부작인 극의 전개와 전체적인 시청 흐름을 감안해 첫 주에 3회까지 방송한다. 첫 방송일에는 이야기의 흐름과 몰입을 최대한 유지하는 범위 내에서 1회 방송 분량을 일부 축소·조정해 1·2회를 연속 편성하고, 이튿날에는 본격적인 이야기가 시작되는 3회를 방송할 계획이다. 이후 월·화요일에 한 회씩 방송을 이어간다"고 덧붙였다.

조진웅의 분량에 대해서도 "이러한 결정이 있기까지 작품의 완성도를 유지하면서 우려를 최소화할 수 있는 방안을 다각도로 검토했다. 영상 기술을 활용한 수정 방안을 모색하고 AI를 활용한 인물 교체 테스트도 진행했다. 하지만 연기 표현과 서사의 흐름을 자연스럽게 구현하는 데 한계가 있어 해당 기술의 최종 적용은 어려운 상황이다"며 "작품의 공개가 문제를 옹호하거나 정당화 하는 의미는 아니라는 점을 분명히 말한다. 이번 결정이 보내준 우려들을 모두 해소하기엔 어렵겠지만, 그럼에도 긴 시간 작품을 기다려주신 분들과 작품을 완성하기 위해 각자의 자리에서 최선을 다해 온 수많은 배우·스태프·제작진의 노력 역시 함께 고려해야 한다고 판단했다. '시그널' 본연의 이야기와 의미를 가치 있게 전달하되, 채널로서의 책임을 잊지 않겠다"고 전했다.

Advertisement

'시그널'은 지난 2016년 1월부터 3월까지 방영된 tvN의 흥행 범죄 드라마다. '장르 대가' 김은희가 극본을 맡고 김원석 감독이 연출을 맡은 '시그널'은 배우 이제훈, 김혜수, 조진웅 등 캐릭터를 완벽히 소화한 열연과 탄탄한 스토리, 연출로 많은 시청자에게 사랑 받으며 '인생 드라마'로 꼽힌 작품이다.

Advertisement

시청자의 오랜 열망으로 10년 만인 올해 시즌2를 선보이게 된 '시그널2'는 예상치 못한 조진웅의 범죄 이력으로 큰 풍파를 맞았다. 앞서 '시그널2'의 조진웅은 지난해 12월 과거 소년범 전력과 성인이 된 이후 폭행, 음주운전 전과 등이 연이어 폭로돼 충격을 안겼다. 미성년 시절 특가법상 강도강간 혐의로 형사재판을 받았고 소년원에 송치된 이력이 남아있던 사실이 뒤늦게 알려져 공분을 샀다. 성인이 된 이후에도 폭행 사건과 음주운전으로 처벌을 받은 전력이 있다는 의혹까지 제기되자 조진웅은 "미성년 시절 잘못했던 행동이 있었다"며 성폭행 의혹을 제외한 상당 부분을 사실상 인정했고 이후 배우 생활 은퇴를 선언하면서 '시그널2' 방영에도 차질이 생겼다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com