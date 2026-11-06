진태현, ♥박시은 자랑했다가 악플 폭탄 "질투하는 듯"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진태현이 자신을 향한 악성 메시지에 답답한 심경을 토로했다.

6일 유튜브 채널 '박시은 진태현 작은 테레비'에는 '박시은 진태현의 부부학교 제3강 제발 비교 좀 하지 마세요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 진태현은 자신에게 도착하는 다이렉트 메시지(DM)에 대해 이야기하던 중 일부 익명 계정으로부터 받는 악성 메시지로 인한 고충을 털어놨다.

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그는 "남자분들한테 DM이 온다. 80%가 프로필 사진이 없는 계정들이다"라고 밝혔다. 이를 들은 박시은은 "DM 보내려고 만든 계정인 거냐"라고 물었고, 진태현은 "그런 거 같다. 근데 진짜 저한테 엄청 뭐라 한다"고 답했다.

이어 익명의 계정으로부터 받은 메시지 내용도 공개했다. 진태현은 "'네 인생이 다 맞다고 생각하냐, 다 너같이 사는 줄 아냐' 이런 내용이다"라며 "더 놀라운 건 정식 계정으로도 보내는 사람이 있다. 당당하다"라고 전했다. 익명 계정뿐 아니라 자신의 신원을 드러낸 계정에서도 비난 메시지가 이어지고 있다는 것.

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특히 아내 박시은을 향한 애정 표현을 문제 삼는 메시지도 있었다고 밝혔다. 진태현은 "'너가 박시은이랑 살아서 그렇지 너도 이런 사람이랑 똑같이 살아봐라'라고 온다"며 "여성분들도 질투하는 것 같다. '와이프 자랑하는 게 맞는 것 같냐'라고 한다"고 털어놨다. 그러면서 "시은 씨를 질투해서 그런 것 같다"고 조심스럽게 추측했다.

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이에 진태현은 "나는 맨날 '아내가 제일 예뻐', '아내를 만나 사랑하게 됐다'라고 하지 않냐. 이미지 메이킹이 아니라 저는 아니고 우린 진짜 그렇게 산다"고 강조했다. 이어 "그럼 그런 DM이 온다. DM들이 올 때마다 진짜 하루만 연예인이 아니고 싶다"고 솔직한 속내를 털어놨다.

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자신이 아내를 사랑하고 이를 표현하는 것은 누군가에게 보여주기 위한 연출이 아닌 실제 부부의 일상이라는 설명이다. 그럼에도 반복되는 비난과 악성 메시지에 연예인이라는 직업의 고충을 토로해 안타까움을 더했다.

한편 진태현과 박시은은 지난 2015년 결혼했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com