민희진 "하이브, 뉴진스 불공정 계약 주체…'만물 민희진설' 그만두고 책임져"[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 민희진 전 어도어 대표(현 오케이레코즈 대표)가 뉴진스 불공정 계약 주체설에 대해 부인했다.

민 전 대표 측은 6일 "어도어에는 독립적 법무팀이 없어 하이브 법무팀이 계약서 초안 작성 및 수정을 주도했으며 하이브 법무팀, CFO, CEO 합의 및 이사회 승인을 거쳐야 하는 모회사 전결 구조였다. 2024년 민 전 대표가 계약 체결 권한을 요구했으나 하이브가 스스로 이를 거절했다고 밝힌 바 있는데, 레이블에 독자적 결정권이 있었다는 주장은 모순"이라고 반박했다.

또 정산 조건에 대해서는 "연습생 비용 면제 등 어도어가 독자적으로 결정한 부분은 아티스트 배려 차원이었다. 하이브 법무팀의 구체적 지침과 정책 방향 속에서 조율된 것으로 전체 결정권이 독립적이었다고 볼 수 없다"고 주장했다.

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아티스트 초상과 음성 활용 권리 등의 조항에 대해서도 "하이브 법무팀이 초안을 마련하고 결정한 주체"라고 선을 그었다.

민 전 대표 측은 "하이브는 전속계약의 실질적인 작성 및 승인 구조에 대해서는 충분히 설명하지 않으면서 어도어 경영진이 계약에 참여하고 서명했다는 사실만 강조하고 있다. 레이블에는 전속계약서상 주요 조항을 수정할 수 있는 권한이 없었고 뉴진스 IP를 보호하기 위해 모회사의 구조적 부조리에 이의 제기와 대안을 제시했으나 결국 돌아온 것은 터무니없는 누명과 불법적인 감사개시였다"고 목소리를 높였다.

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또 "하이브 CEO가 승인하지 않으면 자회사 대표이사가 승인할 수 없는 구조를 설계한 뒤 책임 전가할 대상을 만든 것은 자기 얼굴에 침 뱉기"라며 "터무니 없는 '만물 민희진설'에서 벗어나 K팝의 미래를 위해 책임과 개선의 태도를 보일 때"라고 밝혔다.

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미국 뉴욕타임스는 5일 뉴진스 멤버들이 14~17세 미성년자였던 2022년 어도어와 체결한 전속계약서를 공개했다. 매체는 미성년자 보호 조항이 빠져 있는 불공정 계약이라 지적했고, 어도어는 별도의 청소년 부속합의서와 전속계약을 통해 인격권 수면권 학습권 등을 보장하고 있으며 비용분담이나 위약벌 산정방식, 계약 종료 후 초상 및 음성 활용 가능 조항 등도 표준전속계약서에 크게 위배되는 내용이 아니라고 맞섰다. 특히 민 전 대표가 계약의 주체였다고 강조했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com