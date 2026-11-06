도경수, 이광수 '저장 강박' 폭로…"집 정리 불가능..절대 못 버려"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 도경수가 절친 이광수의 남다른 수집 취향을 폭로하는가 하면, 그의 유료 소통 서비스까지 직접 구독하며 웃음을 안겼다.

5일 도경수의 유튜브 채널에는 '광수버블'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이광수의 팬 소통 플랫폼 '버블'을 직접 구독하고 메시지를 보내는 도경수의 모습이 담겼다.

이날 도경수는 이광수가 자신의 콘서트 도중에도 버블을 할 정도로 팬들과의 소통에 열정적이라는 이야기를 듣고 황당해했다. 그는 "광수 형이 아무한테도 안 들키고 버블할 수 있는 방법이 없을까 한다"며 "미친 사람처럼 진짜로?"라고 반응했다.

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직접 이광수의 버블을 구독한 도경수는 쏟아지는 메시지에 깜짝 놀랐다. 그는 "와, 진짜 말도 안 되게 많이 한다. 이 형 몇 시에 왔어 오늘은?"이라며 감탄했다. 이광수가 오전 11시부터 팬들에게 메시지를 보냈다는 설명에 놀라움을 감추지 못했다.

특히 이광수가 팬들에게 "응애 애기야 일어났니?"라는 애교 섞인 메시지를 보낸 것을 확인한 도경수는 "아 진짜 별로다"라며 질색해 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "와, 진짜 피드백을 엄청 많이 해주는구나"라며 이광수의 남다른 팬 사랑에 감탄했다.

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이 과정에서 이광수의 독특한 취향도 폭로됐다. 도경수는 이광수의 집에 대해 "집에 가면 진짜 말도 안 되는 게 많다. '이게 도대체 왜 있는 거지?' 싶은 것들이 많다"고 밝혔다.

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이어 "그림 퍼즐, 피구왕 통키 이런 게 있다. 이런 걸 왜 가지고 있는지 모르겠다"며 "옛날 진라면 매운맛은 왜 가지고 있는 거냐. 진짜 이해를 못 하겠다"고 말했다.

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도경수는 "광수 형은 집을 정리할 수가 없다. 저장 강박증이 있는 것 같다. 못 버린다"고 설명했다. 이어 "나랑은 진짜 정반대다. MBTI도 정반대다. 나는 다 버리는 쪽이고 광수 형은 다 모으는 쪽"이라고 덧붙였다.

제작진이 "두 분이 같이 살면 되겠다. 한 분은 버리고 한 분은 모으고"라고 농담하자 도경수는 "광수 형 병날 거다. 버리지 말라고 내가 맞을 수도 있다"고 너스레를 떨었다.

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그러면서 "내가 '이걸 도대체 왜 가지고 있는 거야? 버려요' 하고 쓰레기통에 버리면 자고 일어나서 아마 다시 꺼내져 있을 것"이라고 말해 폭소를 유발했다.

한편 도경수는 이광수에게 "냉면 맛있어요?", "형 언제 와요", "답장 좀 해주세요" 등의 메시지를 보내며 답장을 기다렸다. 하지만 이광수의 답장이 좀처럼 오지 않자 개인적으로 전화까지 걸었다. 이후 버블 메시지 전송 횟수 제한에 걸리자 "그럴 거면 안 보냈죠, 다섯 개. 좀 더 길게 보낼걸"이라며 후회하는 모습으로 웃음을 안겼다.

결국 도경수는 자신의 사진까지 보내며 정체를 드러냈다. 뒤늦게 메시지를 확인한 이광수는 "야, 나가 도경수. 가, 가란 말이야. 파티에 똥을 뿌렸어"라고 반응해 두 사람의 현실 절친 케미를 보여줬다.

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olzllovely@sportschosun.com