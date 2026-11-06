박민영, 대한항공 출신이었다.."'거침킥' 데뷔 아냐, 광고 모델로 연예계 입성"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박민영이 데뷔 20주년을 맞아 실제 데뷔작에 얽힌 비화를 공개했다. 대중에게 얼굴을 알린 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'이 첫 데뷔작이 아니었다는 사실을 밝혀 눈길을 끌었다.

6일 유튜브 채널 '그냥, 박민영'에는 '콩알들을 위해 준비한 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 박민영은 데뷔 20주년을 맞아 팬들이 보내온 다양한 질문에 답하는 시간을 가졌다. 오랜 시간 자신을 응원해 준 팬들과 진솔하게 소통하며 연기 인생을 돌아보고, 그동안 공개하지 않았던 다양한 이야기를 풀어냈다.

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먼저 박민영은 데뷔 20주년이라는 표현에 얽힌 비화를 공개했다. 그는 "이게 아마 '거침없이 하이킥' 기준일 텐데, 사실 '하이킥'으로 데뷔한 게 아니다. 대한항공 광고로 데뷔했다"고 밝혔다.

이어 "안타깝게도 광고했던 취항 노선이 어떠한 문제로 취소되는 바람에 광고가 불방됐다"며 "대한항공 출신이 맞다"고 말해 웃음을 안겼다. 광고 촬영으로 연예계에 첫발을 내디뎠지만, 정작 해당 광고는 방송되지 못했다는 것.

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그러면서 "사실 데뷔 21년 차인데 조금이라도 줄이는 게 좋을 것 같아서 20주년이라고 하고 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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이어 박민영은 "제가 인생의 절반을 연기를 했다더라"며 지난 연기 인생을 되짚었다. 먼저 대중에게 자신의 이름과 얼굴을 알린 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'에 대한 추억을 떠올렸다.

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당시 강유미 역을 맡았던 그는 "강유미라는 친구인데 저도 잘 모르겠다. 처음에는 평범하고 예쁜 여학생 역할이었는데, 갈수록 스파이도 하고, 간첩도 하고, 운전도 하더라"라며 "혹독하게 데뷔를 치렀다"고 회상했다. 평범한 여학생으로 시작해 예상치 못한 다양한 설정을 소화해야 했던 당시를 떠올리며 솔직한 입담을 뽐냈다.

자신의 연기 인생을 바꿔놓은 작품으로는 드라마 '성균관 스캔들'을 꼽았다. 박민영은 해당 작품에 대해 "연기 인생을 바꿔놓은 것 같다. 심도 있는 연기를 어떻게 할 수 있는지에 대한 대답을 준 캐릭터"라고 설명하며 각별한 애정을 드러냈다. 단순히 작품 하나를 넘어 배우로서 연기의 깊이를 고민하고 한 단계 성장하는 계기가 됐다는 설명이다.

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또한 대표작 '김비서가 왜 그럴까'에 대한 해외 반응도 언급했다. 그는 "아직도 해외에서는 저를 '김비서'라고 부르는 친구들이 있다"며 "해외에서 반응이 좋았던 작품"이라고 밝혔다. 국내를 넘어 해외 시청자들에게도 강렬한 인상을 남긴 작품인 만큼 지금까지도 자신을 대표하는 작품으로 기억되고 있는 셈이다.

이처럼 박민영은 데뷔 당시의 비하인드부터 배우로서 성장할 수 있었던 작품까지 돌아보며 지난 20년의 연기 인생을 되짚었다. 오랜 시간 대중의 사랑을 받아온 그가 앞으로 또 어떤 새로운 모습으로 시청자들을 만날지 기대를 모은다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com