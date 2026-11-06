생활고 딛고 재혼한 서동주, '♥4세 연하 남편' 향한 확신 "길바닥도 행복"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 서동주가 재혼한 남편에 대한 무한한 믿음과 사랑을 고백했다.

지난 5일 서동주는 자신의 유튜브 채널을 통해 돈을 대하는 태도와 인생관에 대해 솔직한 이야기를 털어놨다.

이날 서동주는 "확실히 돈이 많은 게 좋긴 하다. 근데 돈으로 100% 해결되는 것은 없다고 생각한다"며 자신의 생각을 밝혔다.

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그는 "저희 남편을 만나서 진짜 땡전 한 푼 없이 정말 집 없이 길바닥에 내팽개쳐지더라도 '우리 남편이랑 있으면 분명히 난 행복하게 살 거다'라는 확신이 있어서 결혼을 했다"고 털어놨다.

그는 "그런 건 사실 돈으로 살 수 없는 부분이다. 물론 돈을 많이 벌어야 되는 것도 맞고, 돈으로 해결되는 게 많긴 하다"면서도 "어른이 되고 나니 선택할 수 있는 기로에 놓이더라. 내가 원하는 가족을 꾸리고 원하는 집을 만들고 사랑하는 사람을 찾아 살아갈 수 있게 됐다"며 가정을 일구는 과정에서 느낀 행복을 전했다.

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물질적인 풍요보다 삶의 태도와 주변 사람들의 소중함을 강조한 서동주는 "20대 때 생각했던 부자는 단순히 돈만 많은 느낌이었다면, 지금 생각하는 부자는 돈도 적당히 있으면서 주변에 사랑하는 사람들이 많이 있는 것"이라며 "억지로 하기 싫은 일을 안 하고 살고, 좋은 삶의 태도를 가진 사람이 진짜 부자"라고 소신을 전해 깊은 인상을 남겼다.

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한편 방송인 서정희의 딸인 서동주는 지난해 6월 4세 연하의 비연예인 남성과 재혼했다.

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시험관으로 임신을 시도하고 있는 최근 서동주는 첫 배아 이식 이후 계류유산을 겪었다고 고백해 안타까움을 안겼다.

당시 그는 "3년이라는 기간 동안 채취, 채취, 채취였다. 이식을 처음 해봤는데 안 됐다"며 그동안의 노력과 허탈한 심경을 털어놓기도 했다.