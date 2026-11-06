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허경환, 솔직한 결혼관 "아이 안 낳을 거면 깊이 생각하고 싶지 않아"

조윤선 기자

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허경환, 솔직한 결혼관 "아이 안 낳을 거면 깊이 생각하고 싶지 않아"

[스포츠조선 조윤선 기자] 허경환이 자녀 계획이 없다면 결혼을 깊이 고민하고 싶지 않다며 솔직한 결혼관을 밝혔다.

5일 허경환의 유튜브 채널에는 '22기 허경환?양상국?성현주의 폭로전. 은혜 다 이자~뿌쓰요..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 성현주는 허경환에게 "결혼하면 아이 낳을 거냐"고 물었다. 이에 허경환은 "나는 아이를 안 낳을 거면 결혼에 대해서 그렇게 깊이 생각하고 싶지 않다"고 답했다.

이어 "그렇다면 연애하고 사랑하는 관계로 지내는 게 서로에게 편하지 않겠느냐"고 덧붙였다.

성현주가 "오빠는 그런 주의구나"라며 놀라자 허경환은 "그게 잘못된 건가"라고 되물었다. 이에 성현주는 "잘못된 것은 아니다"라고 답했다.

허경환, 솔직한 결혼관 "아이 안 낳을 거면 깊이 생각하고 싶지 않아"

반면 양상국은 "나는 진짜 사랑하는 사람이 아이를 안 낳는다고 하면 안 낳을 수 있을 것 같다"면서도 "그런데 나는 (아이를) 원하기는 한다"고 밝혔다.

허경환이 "어머니가 아이를 원하면 어떻게 할 것이냐"고 묻자 양상국은 "형도 알지 않느냐. 우리 부모님들은 이제 '결혼만 해라'라는 입장 아니냐. 아이까지 원하시겠느냐"고 말했다.

그러자 허경환은 "그 정도로 나이가 많이 든 것은 아니다"라고 반박했지만, 양상국은 "적은 나이는 아니다"라고 받아쳤다.

이에 성현주는 "우리 오빠는 50세에 (둘째) 낳았다"며 "(김) 준호 선배는 52세에 낳을 거다. 요즘 나이가 어디 있겠느냐"고 말했다.

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