승무원에 짜증내고 갑질?..최우식, 폭로글 확산에 소속사 "악의적 루머, 법적 대응"[공식](전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최우식이 자신을 둘러싼 갑질 의혹 등 허위 사실 유포에 강경 대응을 예고했다.

최우식의 소속사 페이블 컴퍼니는 6일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 최근 온라인상에서 확산되고 있는 허위 사실과 관련해 공식 입장을 발표했다.

소속사는 "최근 스레드를 중심으로 최우식 배우와 관련한 허위 사실이 유포되고 있는 점에 대해 말씀드린다"고 운을 뗐다.

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이어 "사실이 아닌 내용을 무분별하게 게시하거나, 악의적으로 왜곡·확대하여 루머를 생성하고 확산하는 행위는 배우의 명예와 권리를 심각하게 침해하는 명백한 불법 행위"라고 강조했다.

특히 허위 사실을 작성하거나 퍼뜨리는 행위뿐 아니라 이를 재생산하고 확산하는 행위에 대해서도 책임을 묻겠다는 방침이다. 소속사는 "당사는 해당 게시물과 유포 경로를 지속적으로 모니터링하고 있으며, 관련 자료를 수집하고 있다"며 "이와 관련해 허위 사실을 작성·유포하거나 이를 재생산 및 확산하는 행위에 대해서는 법적 조치를 취할 예정"이라고 경고했다.

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최우식뿐 아니라 소속 배우들을 대상으로 한 악성 게시물에도 동일한 원칙으로 대응하겠다는 입장이다. 소속사는 "최우식 배우뿐만 아니라 당사 소속 배우들을 대상으로 한 허위 사실 유포, 악의적인 비방 및 명예훼손 행위에 대해서도 동일한 원칙으로 대응할 예정"이라고 밝혔다.

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그러면서 "허위 사실의 무분별한 확산을 자제해 주시기를 당부드리며, 당사는 소속 배우의 권익 보호를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 덧붙였다.

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앞서 최근 사회관계망서비스(SNS) 스레드에는 최우식의 갑질 의혹을 제기하는 폭로글이 게재돼 논란이 일었다. 자신을 승무원이라고 소개한 한 네티즌은 최우식을 응대하는 과정에서 불쾌한 일을 겪었다고 주장했다.

해당 네티즌은 "최우식인지 몰랐다. 웰컴 인사하고 메뉴 오더 받으려고 말 걸었더니 옆에 매니저한테 '야 뭐해 나한테 말 걸잖아' 하면서 짜증냈다"며 "뭐 이런 사람이 다 있나 하고 보니 최우식이었다"고 주장했다.

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그러나 해당 폭로를 두고 온라인상에서는 진위 여부에 대한 의문이 제기됐다. 한 네티즌은 "최우식은 한국계 캐나다인 배우다. 이름이 최우식으로 표기돼 있을 가능성이 없다"며 폭로 내용의 신빙성에 의문을 표했다. 결국 소속사 역시 해당 내용을 허위 사실로 규정하고 법적 대응을 예고했다. 확인되지 않은 일방적인 주장으로 애꿎은 배우에게 피해를 주는 무분별한 폭로와 루머 확산에 경계가 필요하다는 지적이 나온다.

다음은 페이블 컴퍼니 공식 입장 전문

소속 배우 허위 사실 유포에 대한 법적 대응 안내

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안녕하세요, 페이블 컴퍼니입니다.

최근 스레드를 중심으로 최우식 배우와 관련한 허위 사실이 유포되고 있는 점에 대해 말씀드립니다.

사실이 아닌 내용을 무분별하게 게시하거나, 악의적으로 왜곡·확대하여 루머를 생성하고 확산하는 행위는 배우의 명예와 권리를 심각하게 침해하는 명백한 불법 행위입니다.

당사는 해당 게시물과 유포 경로를 지속적으로 모니터링하고 있으며, 관련 자료를 수집하고 있습니다. 이와 관련해 허위 사실을 작성·유포하거나 이를 재생산 및 확산하는 행위에 대해서는 법적 조치를 취할 예정입니다.

아울러 최우식 배우뿐만 아니라 당사 소속 배우들을 대상으로 한 허위 사실 유포, 악의적인 비방 및 명예훼손 행위에 대해서도 동일한 원칙으로 대응할 예정입니다.

허위 사실의 무분별한 확산을 자제해 주시기를 당부드리며, 당사는 소속 배우의 권익 보호를 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

감사합니다.