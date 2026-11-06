카리나, 겨울 여신의 러블리한 변신...블루 패딩부터 볼콕·하트 포즈까지 '심쿵 주의보'

MLB WINTER CITY: SAVE KARINA 팝업 기념 카리나 포토월이 6일 서울 용산구 이태원에서 열렸다. 에스파 카리나가 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

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[스포츠조선 박재만 기자] 에스파 카리나가 사랑스러운 겨울 패션으로 시선을 사로잡았다.

카리나는 6일 서울 용산구 이태원에서 열린 MLB WINTER CITY: SAVE KARINA 팝업 기념 포토월 행사에 참석해 다채로운 포즈로 현장 분위기를 밝혔다.

이날 카리나는 청량한 하늘색 컬러의 숏패딩을 중심으로 한 겨울 스타일링을 선보였다. 풍성한 볼륨감이 돋보이는 블루 패딩에 화이트 이너와 트레이닝 팬츠를 매치해 편안하면서도 감각적인 스포티룩을 완성했다. 여기에 같은 계열의 포근한 니트 비니를 착용해 전체적인 스타일에 통일감을 더했다.

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특히 비니에 새겨진 MLB 로고와 패딩 가슴 부분의 로고가 자연스럽게 어우러지며 브랜드 특유의 캐주얼한 감성을 살렸다. 화이트 컬러의 팬츠와 슈즈는 블루 컬러의 상큼한 분위기를 더욱 돋보이게 했다.

포토월에 선 카리나는 한 손을 들어 밝게 인사하는가 하면 볼을 감싸는 볼콕 포즈로 특유의 사랑스러운 매력을 발산했다. 이어 양손으로 작은 하트를 만들며 카메라를 향해 미소 짓는 등 다양한 포즈를 선보여 취재진의 플래시 세례를 받았다.

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특히 포근한 겨울 패션과 대비되는 청초한 비주얼, 여유로운 미소가 어우러지며 현장 분위기를 한층 화사하게 만들었다. 블루와 화이트를 활용한 스타일링부터 깜찍한 포즈까지, 카리나만의 독보적인 겨울 패션 소화력이 돋보인 순간이었다.

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MLB WINTER CITY: SAVE KARINA 팝업 기념 카리나 포토월이 6일 서울 용산구 이태원에서 열렸다. 에스파 카리나가 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

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