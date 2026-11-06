강소라, 사우나서 알몸으로 중매 제안 받고 당황..."아들 집도 있어"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 강소라가 사우나에서 알몸으로 중매 제안을 받았던 경험을 공개해 웃음을 안겼다.

6일 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'에는 "32만원짜리 사우나는 대체 뭐가 다를까?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 사우나를 찾은 강소라는 "예전에 사우나를 가면 멋있는 여사님들께서 나에게 아드님들을 소개해 주신다고 했었다"라며 웃었다.

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그는 "내가 수건을 덮고 구석에서 쭈그리고 있으면 살짝 오셔서 간을 보신다"며 당시 상황을 떠올렸다.

강소라는 "'아가씨, 남자 친구 없냐. 이 분이 장로님이신데 아들이 아직 장가를 못 간다고 한다. 사람 괜찮다. 집도 있고 직업도 든든하다'라면서 소개해 주셨다"라면서 사우나에서 예상치 못한 중매 제안을 여러 차례 받았다는 이야기에 웃음을 자아냈다. 그는 "적정한 혼기에 좋은 인연을 만나시고 싶다고 하는 분들은 사우나에 자주 가시는 것도 좋다"라며 너스레를 떨었다.

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이에 제작진은 "알몸이지 않았냐"라고 물었고, 강소라는 "알몸일 때다. 모든 걸 다 오픈한 상태였다"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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anjee85@sportschosun.com