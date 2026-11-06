"옆 테이블 의자에 다리 턱..차예련, 인성 최악" 레스토랑 목격담도 일파만파 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 학교폭력 의혹에 휩싸인 배우 차예련이 과거 레스토랑에서의 태도를 지적하는 목격담까지 등장하며 또다시 도마 위에 올랐다.

최근 차예련의 SNS에는 과거 레스토랑 목격담이 등장했다. 작성자는 "예전에 (약 10년 좀 넘음) 청담동 브런치 레스토랑에서 알바를 하는데 연예인이 정말 많이 왔다. 한 번 차예련 씨가 왔는데 의자에 앉자마자 옆 테이블 의자를 확 끌어다가 신발 벗은 다리를 턱 올려놨다. 팔짱 딱 끼고 정말 건방지게 앉아있던 모습이 생생하다"라고 주장했다. 이어 "그 많은 연예인들 단 한 명도 안 좋은 기억 없이 좋았는데 저런 행동하는 연예인 처음 봐서 속으로 '와 진짜 싫다' 했던 기억이 있다. 다른 사람에겐 별거 아닐지 몰라도 전 인성 최악으로 보였다", "3년 가까이 알바했는데 일반인도 그런 적 없었고 처음본다. 오자마자 옆 테이블 의자를 확 끈 다음, 두 다리를 턱 올리고, 팔짱을 딱 끼고 정말 띠꺼운 표정으로 앉아있었다"라고 덧붙였다.

앞서 차예련은 지난달 29일 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 올라오면서 학폭 논란에 휘말렸다. 작성자는 서울 중계중학교 재학 시절 1985년생 여배우에게 지속적인 괴롭힘을 당했고 뺨을 맞아 고막이 찢어지는 등 정신적인 피해도 입었다고 주장했다. 이후 누리꾼들은 차예련을 지목했지만 차예련 측은 "사실무근"이라며 의혹을 부인했다.

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하지만 이후 인성 논란까지 번지며 논란은 일파만파 커지고 있다. 과거 차예련과 같은 미용실을 다녔다고 주장하는 누리꾼은 차예련이 머리를 말려주던 스태프에게 짜증을 내고 드라이기를 뺏었다면서 "스태프들을 무시 내지는 감정의 쓰레기통쯤으로 여기는 것으로 비쳤다"라는 글을 올렸다. 골프장 캐디에게 무례한 태도를 보였다는 주장도 나왔다.

해당 폭로들은 일방적인 주장이며 사실관계는 확인되지 않았다. 차예련 측은 "당사는 온라인상에서 제기된 차예련 배우의 과거와 관련한 주장에 대해 '사실무근'이라는 입장을 전달드린 바 있다. 그러나 이후에도 익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산되고, 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"라며 학교폭력 의혹을 재차 부인, 법적 대응을 예고했다.

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한편 6일 차예련의 SNS 프로필 사진에는 기존 사진이 삭제되고 흰색 공란으로 나와 눈길을 끈다. 게시물 숫자도 1412개에서 1411개로 줄었다. 논란이 거세진 가운데 SNS를 정리하며 변화를 줘 그 배경에 관심이 쏠린다. 프로필에 연결된 공구 사이트는 한 때 접속 불가였지만 정상화돼 이용할 수 있는 상태다.

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joyjoy90@sportschosun.com