홍현희, 60→49kg 감량 후 독해졌다…6시 넘자 먹던 땅콩 던지고 "안돼"

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[스포츠조선 정안지 기자]홍현희가 11kg 감량 후 체중을 유지하고 있는 자신만의 식사 관리 비법을 공개해 눈길을 끌었다.

6일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 "대가족이 모이면 생기는 일"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 홍현희, 제이쓴 부부는 아들과 함께 천안에 있는 시댁을 찾은 가운데 홍현희는 저녁을 준비하던 중 오후 6시가 가까워져 오자 초조한 모습을 보였다.

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홍현희는 시아버지를 향해 "6시 이후에 밥을 안 먹어서 빨리빨리 좀 움직이실게요"라고 재촉해 웃음을 자아냈다.

앞서 홍현희는 위고비 등 약물의 도움 없이 생활 습관과 식단을 개선해 60kg에서 49kg까지 감량했다고 밝혀 화제를 모았다. 이후에도 꾸준히 체중 관리에 힘쓰며 감량한 몸무게를 유지하고 있다.

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잠시 후 푸짐한 고기 밥상이 차려지자 홍현희는 "너무 맛있다"며 본격적인 먹방을 시작했다. 이때 홍현희는 상추 4장당 1쌈을 하며 "이렇게 먹어봐라. 진짜 배부르다"라면서 자신만의 포만감을 유지하는 꿀팁을 전했다.

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제이쓴은 "라면 있어야 하는데 국물 그치?"라며 아쉬움을 드러냈다. 홍현희 역시 "라면 하나 가야 한다"라고 했지만, 제작진은 "누나 5분 남았다"라고 알리자 마음을 다잡았다. 결국 홍현희는 라면을 포기하고 묵은지 쌈으로 식사를 마무리하며 목표했던 오후 6시 전 식사를 마치는 데 성공했다.

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식사가 끝난 뒤에는 제이쓴의 아버지가 직접 재배한 땅콩이 후식으로 등장했다. 홍현희도 땅콩 맛을 보며 즐거워했지만, 제이쓴이 "6시 넘었다"고 말하자 먹던 땅콩을 황급히 던져버려 폭소를 유발했다.

anjee85@sportschosun.com