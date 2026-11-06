"당시 송혜교 남친有"..이창훈, '원조교제' 소리까지 들은 스캔들 전말

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이창훈이 배우 송혜교와의 스캔들에 대해 입을 열었다.

6일 '유정 그리고 주정' 유튜브 채널에는 '이래서 17세 연하가 반했나? 이창훈의 출구 없는 매력'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

서유정은 이창훈에게 "송혜교 하면 생각나는 거 없냐"라고 물었고 이창훈은 "스캔들? 사귀는 게 문제는 아니다. 너무 바쁘면 밖에서 연애하기 힘들다. (연예계) 안에서 만나는 경우가 많다"라고 덧붙였다. 이창훈은 1998년부터 2000년까지 방영된 SBS 시트콤 '순풍산부인과'에서 호흡한 송혜교와 열애설에 휩싸인 바 있다.

Advertisement

이창훈은 이어 "스캔들은 사실이 아니었다. (당시) 저는 여자친구가 있었고 혜교도 남자친구가 있었다. 혜교는 교회 동생 같은 느낌이다. 보호해 주고 싶은 동생이었지 연인의 감정은 없었다"라며 송혜교와 과거 연인 사이가 아니라고 못 박았다.

이어 "시트콤에서 혜교가 날 짝사랑하는 걸 집어넣었는데 그 후 '두 사람이 잘 됐으면 좋겠다'라고 난리가 났고, 기자들이 나한테 '너무 잘 어울린다. 둘이 사귀면 안 되냐'라고 했다. 근데 나는 30대 중반이었고 혜교는 스무살이었다. 기자들한테 전화해서 화냈다. 원조교제 이런 말도 안 되는 소리를 해서 쌍욕도 했다. 법으로 되는 게 아니라 넌 맞아야 된다고 했다. 혜교는 어리고 미래가 있는, 예뻐하는 동생인데 연인으로 강제로 엮었다"라며 당시 기자들의 선 넘는 행태에 불쾌감을 드러냈다.

Advertisement

그러면서 "근데 (송혜교가) 월드 스타가 돼서 옛날엔 (스캔들이) 아니라고 했는데, 요즘엔 '혹시 만났냐'라고 물어보면 '알아서 생각하라'고 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com