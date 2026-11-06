"살다가도 이혼하는 판"...김구라, 子그리 결혼설에 현실 반응

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김구라가 아들 그리의 결혼설에 직접 입을 열었다.

6일 유튜브 채널 '김그리'에는 "episode 1. 김구라 매니저"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김구라는 아들 그리에게 "사람들이 나한테 '동현이 결혼하냐'라고 다 물어보는 데 난 신경도 안 쓴다"라면서 주변의 반응을 전했다.

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이어 "무슨 결혼이냐"라면서 "나도 여자 친구 만나봤고 같이 여행도 가고 그랬는데 지금 나이도 있고"라며 아들의 연애에 대해 언급했다. 이에 그리는 "결혼을 긍정적으로 생각하면서 만나고 있다. 내가 잘해야 한다"라며 솔직한 마음을 털어놨다.

김구라는 "살다가도 이혼하는 판인데 지금 어쨌든 최선을 다해서 열심히 만나면 좋은 결과가 있는 거지 안 그러냐"라고 현실적인 조언을 건넸다.

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앞서 그리는 지난 5일 방송된 E채널 '서인영의 유행꼰대'(이하 '유행꼰대')에서 출연해 여자 친구와의 결혼을 언급해 화제를 모았다.

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당시 그리는 "여자 친구과 만난 지 좀 됐다. 군대도 기다려줬다"라면서 "결혼 준비하고 있다"라고 밝혀 실제 결혼을 앞둔 것이 아니냐는 관심을 모았다.

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그러나 6일 그리의 소속사 브랜뉴뮤직 관계자는 "그리의 결혼설은 사실무근"이라며 "방송을 위해 했던 발언이 오해를 낳은 것 같다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com