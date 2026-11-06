추사랑, 14세에 175cm...모델 母 키 뛰어넘은 폭풍성장 "어른 됐다"

[스포츠조선 정안지 기자] 이종격투기 선수 추성훈의 아내 야노시호가 폭풍 성장한 딸 추사랑의 근황을 전하며 흐뭇한 미소를 지었다.
6일 유튜브 채널 '야노시호 YanoShiho'에는 "50살 야노시호의 갱년기 검사"라는 제목의 영상이 게재됐다
영상 속 야노시호는 갱년기 검사를 위해 병원을 찾은 가운데 문진표 작성 후 키와 몸무게를 측정했다. 야노시호는 키는 170.3cm에 몸무게는 55.1kg이었다. 이를 확인한 야노시호는 "키가 줄었다. 171cm였다. 할머니다"라면서 "사랑이는 175cm다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 "따라갈 수가 없다. 나는 더 안 자라지 않나"라고 말해 웃음을 안겼다.
이어 야노시호는 사랑이의 사춘기 질문에 "어제 약간 말다툼을 했다. 사랑이가 투덜거렸다. 서로 잘못하긴 했는데 약간 싸웠다"라고 당시 상황을 전했다.
그는 "그러다가 시간이 지나니까 사랑이가 오더니 꼭 안아주면서 '엄마 미안하다'라고 사과를 하더라"면서 "사춘기를 넘어서 어른이 다 됐더라"라고 전했다. 야노시호는 "나보다 더 어른스러운 것 같다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다
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