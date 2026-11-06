카광, 결국 출국금지 조치..'지적장애女 학대·착취 의혹' 경찰 조사 착수

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 태국에서 취약계층 여성을 집단 학대하고 금전을 착취했다는 의혹을 받는 유튜버 카광(본명 이상일)에 대해 경찰이 출국금지 조치를 내리고 본격적인 내사에 착수했다.

6일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 최근 법무부에 카광에 대한 출국금지를 신청해 승인받았다. 경찰은 방송 과정에서 발생한 행위들이 강요·감금·폭행 혐의에 해당하는지 파악하고 있다.

앞서 김예지 국민의힘 의원은 지난달 26일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 카광을 비롯한 유튜버들이 태국에서 지적장애 추정 여성을 학대·착취했다는 제보를 공개했다.

Advertisement

김 의원이 공개한 영상에는 인공고관절 수술 후 회복 중인 여성의 목발을 부러뜨리고 강제로 술을 마시게 하거나, "너 정신과 가서 지능 검사 같은 거 받으면 안 된다"며 범행 은폐를 시도하는 정황이 담겼다.

피해 여성 측 변호인 A씨 역시 "피해자가 지속적인 감금과 가학적 행위로 심각한 정신적 타격을 입고 타인과의 대화를 거부하는 상태"라며 가담자 전원에 대해 법적 대응을 예고했다.

Advertisement

논란이 확산하자 카광은 "해당 여성은 장애 등급에 해당하지 않으며, 일급 50만~100만 원 지급 계약을 맺고 사전에 합의된 연출 방송이었다"며 학대 및 착취 의혹을 전면 부인했다. 다만 목발을 부러뜨리는 등의 과도한 자극적 연출에 대해서는 사과했다.

Advertisement

한편 유튜브 측은 지난달 29일 커뮤니티 가이드 위반을 이유로 카광의 채널을 전격 삭제 조치했다.