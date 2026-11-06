류필립, '17세 연상♥' 미나와 '韓·美 별거하더니.."10년만에 자유 얻어 행복"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 류필립이 미국에서 근황을 전했다.

6일 '필미커플' 유튜브 채널에는 '10년 만에 자유를 얻은 류필립 이렇게 행복해도 되는걸까요?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

미국 생활 중인 류필립은 아침부터 러닝을 하며 체력을 관리했고, 큰어머니를 만나 아울렛에서 쇼핑도 했다. 그는 큰어머니에게 "한국에 가면 엄청 열심히 살 수 있을 것 같다"라고 털어놨고 큰어머니는 "꼭 돈을 생각하지 말아봐. 돈을 쫓으면 돈이 도망간다. 돈이 널 따라오게 만들어야 한다"라며 인생 조언을 건넸다.

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류필립은 현재 미국에서 운동을 하며 몸 만들기에 집중하고 있다면서 "체력이 좋아야 머리가 돌아가는 것 같다. 불과 몇 개월 전 영상을 못 보겠더라. 그때도 열심히 살긴 했는데.."라고 덧붙였다. 이어 "아내는 열심히 사는데, 저는 반대로 우울하다고 몸을 방치했더니 저도 모르게 엄청 나약해졌던 것 같다"라며 마음을 다잡기 위해 미국행을 선택한 것이라고 밝혔다.

큰어머니는 "지금 네가 잘하고 있다고 생각한다. 건강해지니까 자신감이 생기지?"라며 류필립을 격려했고, 류필립은 "그렇다"라며 미국 생활을 통해 자신감을 되찾은 모습을 보였다.

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류필립은 지인들과 등산을 하고 야구 경기를 보는 등 여유로운 미국 일상도 담아 눈길을 끌었다.

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한편 류필립은 지난 2018년 17세 연상 가수 미나와 결혼했다. 최근 미국행을 선택, 미나와 떨어져 지내고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com