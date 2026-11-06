야노시호, 갱년기 검사 중 4cm 자궁근종 발견...수술 여부에 긴장

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[스포츠조선 정안지 기자]이종격투기 선수 추성훈의 아내인 야노시호가 자궁근종 진단을 받았다.

6일 유튜브 채널 '야노시호 YanoShiho'에는 "50살 야노시호의 갱년기 검사"라는 제목의 영상이 게재됐다

영상 속 야노시호는 갱년기 검사를 위해 병원을 찾은 가운데 혈액 채취를 비롯해 골밀도 검사, 골반부 MRI 검사 등 다양한 검사를 진행했다.

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모든 검사를 마친 야노시호는 "어쩔 수 없다. 인간은 누구나 늙고 변하니까"라면서 자연스러운 변화를 순리대로 받아들이는 편이라고 털어놨다.

잠시 후 의사 소견을 듣기 위해 진료실로 이동했다. MRI 검사 결과 자궁에서 약 4cm 크기의 자궁근종이 발견됐다는 소견을 들은 야노시호는 "사실 그 근종은 10년 전부터 있었다"고 밝혔다. 과거 처음 발견됐을 당시에는 크기가 작아 경과를 지켜보자는 진단을 받았다고.

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의사는 "크기가 큰 편은 아니지만 보통 3cm를 넘으면 정기적인 추적 관찰이 필요하다"며 "1년에 한 번은 검사받는 것이 좋다"라고 설명했다. 다만, 빈혈이나 심한 통증 등의 증상이 없다면 수술까지는 필요하지 않다는 설명에 야노시호는 안도했다.

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야노시호는 "이외에는 전혀 문제가 없다. 골다공증 위험 수준과는 거리가 멀고 뼈도 매우 튼튼하다"는 검사 결과를 듣고 환하게 웃어 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com