"내가 너라면 죽었어"..정선희, 사별 후 지인 폭언에 충격

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 정선희가 위로의 말에 오히려 상처받았던 경험을 털어놨다.

6일 '김영철 오리지널' 유튜브 채널에는 '박완서 작가가 아들 잃고 써내려간 일기에 폭풍오열한 정선희'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김영철은 정선희와 박완서 작가의 에세이 '한 말씀만 하소서'에 관해 이야기를 나눴다. 정선희는 "내 슬픔이 누군가에게 힘이 나는 원천으로 활용될 때가 있다. '감사하게 잘 살아보자'하는 마음의 땔감으로 쓰인다는 게 너무 자존심 상하고 수치스럽다. 그 수치를 표현하는 글이 너무 와닿았다"라며 공감한 대목을 전했다.

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이어 "저는 상처를 입은 사람으로서 상처입은 날 탓했다. '네가 건강하지 못한 사고 방식을 갖고 있기 때문에 저 위로가 너에게 폭력적으로 들리는거야. 따뜻한 말을 감당할 여유가 없어 우울한 거야'라고 나만 탓했는데 그 사람이 잘못한 거였다. 이제 말할 수 있다"라며 자신의 경험을 전했다.

정선희는 "'내가 너 같으면 죽었다' 이거는 위로가 아니다. 위로가 오히려 폭력이 될 수 있다"라며 폭언에 가까운 부적절한 위로를 언급, 충격을 안겼다.

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한편 정선희는 지난 2007년 배우 고(故) 안재환과 결혼했지만 이듬해 사별하는 아픔을 겪었다.

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joyjoy90@sportschosun.com