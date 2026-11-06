'싱글대디' 이태성, 5년만에 재회한 수의사와 결별.."좋은 친구로 남기로" (신랑수업)

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[스포츠조선 김수현기자] '돌싱대디' 배우 이태성이 5년 만에 재회했던 수의사 소개팅녀와의 결별 이유를 방송에서 솔직하게 고백했다.

지난 6일 방송된 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'(이하 '신랑수업')에서는 이태성이 친한 동생 김요한과 만나 근황과 연애에 관한 솔직한 대화를 나눴다.

이날 김요한은 이태성에게 "이번에 만났던 수의사 선생님과는 잘 안됐지 않냐"며 헤어진 이유를 직접 물었다. 앞서 이태성은 5년 전 자신의 반려견 담당 수의사였던 조희진과 소개팅으로 재회해 화제를 모은 바 있다.

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이태성은 "이유라기보다는 그때 만나서 이야기를 나눠봤을 때 가치관이 달랐던 부분도 있었다"며 "그분이 생각하는 삶의 방향과 속도가 나와는 조금 안 맞지 않았나 싶다"고 조심스럽게 속마음을 털어놨다.

특히 결혼과 자녀에 대한 가치관 차이가 결별의 결정적 이유였음을 내비친 이태성은 "그분도 본인의 꿈과 하고 싶은 일이 있으니까 좋은 친구로 남기로 했다"고 덧붙였다.

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그러면서도 이태성은 "그래도 연애를 하기 위한 노력은 계속해봐야 하지 않을까 싶다"며 재혼과 연애에 대한 변함없는 의지를 드러냈다.

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한편 이태성은 지난 2012년 7세 연상의 아내와 혼인신고 및 돌 지난 아들의 존재를 공개했으나, 군 복무 중이던 2015년 이혼 소식을 전했다. 현재는 중학교 3학년에 재학 중인 아들을 홀로 키우는 '돌싱대디'로 활동하고 있다.