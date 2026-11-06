"장재인 시금치 같네"…초록색 패션 조롱에 제작진 원망

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 장재인이 자신을 향한 패션 조롱에 솔직한 반응을 보여 웃음을 안겼다.

6일 유튜브 채널 '싱어송라이터 재인'에는 "성수 가서 패션 평가하고 왔습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 코드 차림으로 등장한 장재인은 "그냥 초록색 옷 입을걸"이라며 말했다. 이어 "초록색 옷을 벗어나니까 이제 '드디어 초록색 옷을 벗어났다'라면서 댓글이 달리더라"고 말해 웃음을 안겼다. 그동안 장재인은 초록색 의상을 자주 착용하며 독특한 패션으로 화제를 모았다.

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그는 초록색 의상을 벗게 된 계기도 공개했다. 장재인은 "날이 추워지기 시작해서 건의를 해봤다. '조금 추운데 따뜻하게 다른 옷을 입어도 되냐'고 물어봤다. 그래서 다른 옷을 입기 시작했다"고 설명했다.

장재인은 초록색 의상을 둘러싼 댓글을 직접 확인했다. 댓글에는 "장재인 옷 왜 저러냐. 시금치 같네"라고 적혀 있어 웃음을 안겼다. 이에 장재인은 "왜 시금치 같은 걸 계속 입힌 거냐"라면서 "딱 봐도 조롱이다. 심지어 좋아요 18개다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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"어쩐지 장재인 원래 옷 잘 입는데 초록 옷 제작진이 입으라 시킨 거였군", "초록 옷 입다가 다른 옷 입으니까 다른 사람 같음"이라는 댓글도 있었다. 이에 장재인은 "그 옷이 내 이미지에 도움이 된 게 없다"라며 제작진을 향해 원망을 드러내 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com