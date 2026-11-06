엔드림, 임진왜란 배경 RTS '프로젝트: 진달래' 2차 CBT 참가자 모집

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엔드림이 임진왜란을 배경으로 한 신작 실시간 전략 시뮬레이션(RTS) 게임 '프로젝트: 진달래(AZALEA)'의 완성도를 높이기 위해 이용자 의견 수렴에 나선다.

엔드림은 '프로젝트: 진달래'의 2차 비공개 베타 테스트(CBT) 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다. '프로젝트: 진달래'는 임진왜란을 소재로 한 전략 시뮬레이션 게임을 현대적인 감각으로 재해석한 작품이다. 2027년 1분기 PC 플랫폼 스팀 출시를 목표로 개발되고 있다.

이번 2차 CBT의 핵심은 멀티플레이 환경의 안정성 검증이다. 특히 이용자 간 게임 진행 상황이 일치하도록 하는 동기화 시스템을 집중적으로 점검하고, 실제 플레이 과정에서 드러나는 유닛 간 밸런스와 전투 시스템에 대한 피드백도 수집할 예정이다.

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엔드림은 지난 1차 테스트에서 확보한 이용자 의견을 토대로 게임 전반의 개선 작업을 진행했다. 현재 조선 진영의 개발과 핵심 시스템 구축을 마친 상태로, 이번 테스트를 통해 개선된 전략 전투와 멀티플레이 경험을 검증한다는 계획이다.

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참가 신청은 오는 13일까지 스팀 공지에 게시된 신청서를 통해 할 수 있다. 스팀 계정을 보유한 만 14세 이상 윈도우 PC 이용자라면 누구나 신청 가능하다. 최종 선정된 참가자에게는 14일 개별 이메일을 통해 스팀 제품 코드와 설치 방법이 전달된다.

임진왜란이라는 역사적 소재를 RTS 장르에 접목한 '프로젝트: 진달래'가 이번 테스트를 통해 멀티플레이 경쟁력을 얼마나 끌어올릴 수 있을지가 관심사다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com