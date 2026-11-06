넥슨, '테일즈위버 모바일' 첫 공개…12월 FGT로 이용자 검증

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넥슨이 20여년간 이어온 클래식 IP '테일즈위버'를 모바일 MMORPG로 확장한다. 원작의 서정적인 세계관과 음악, 캐릭터별 서사를 계승하면서 모바일 환경에 맞춘 전투와 성장 시스템을 선보일 예정이다.

넥슨은 6일 신작 MMORPG '테일즈위버 모바일'의 게임 정보를 최초 공개하고 포커스 그룹 테스트(FGT) 참가자 모집을 시작했다.

'테일즈위버 모바일'은 2003년 서비스를 시작한 온라인 RPG '테일즈위버'를 기반으로 개발중인 작품이다. 원작의 감성적인 세계관과 스토리, 개성 있는 캐릭터, 아기자기한 그래픽을 계승하는 한편, 모바일 환경에 최적화된 간결한 조작과 빠른 전투 템포를 적용해 새로운 플레이 경험을 제공한다는 구상이다.

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넥슨은 오는 12월 12일 FGT를 진행한다. 참가 신청은 15일까지 넥슨닷컴과 넥슨플레이에서 설문조사를 제출하는 방식으로 이뤄진다. 이번 테스트에서는 원작 특유의 비주얼과 스토리라인을 비롯해 전투 시스템과 조작감 등을 집중적으로 점검한다. 실제 이용자들의 의견을 반영해 게임의 완성도를 높여갈 계획이다.

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최초 공개 영상에는 원작 팬들의 향수를 자극하는 장면들이 담겼다. 원작의 대표 로그인 테마곡인 'Tales are about to be weaved'를 연주하는 루시안과 이를 듣는 보리스를 시작으로 나르비크와 크라이덴 평원 등 주요 지역이 모바일 환경에서 한층 입체적으로 구현된 모습을 확인할 수 있다. 화려한 효과를 더한 전투 스킬과 컷신, 에피소드1 챕터1의 보스인 젤리킹과의 전투 장면도 공개됐다.

특히 원작의 음악과 주요 지역, 캐릭터를 전면에 내세웠다는 점에서 기존 팬층을 겨냥한 접근이 눈에 띈다. '테일즈위버'는 전민희 작가의 판타지 소설 '룬의 아이들'을 바탕으로 캐릭터별 서사와 서정적인 OST를 앞세워 20년 넘게 서비스를 이어온 IP다. 단순히 이름과 캐릭터를 모바일로 옮기는 데 그치지 않고 원작이 쌓아온 감성적 경험을 얼마나 충실하게 구현하느냐가 초기 이용자 반응을 좌우할 것으로 보인다. 넥슨은 이번 FGT를 통해 원작의 핵심 요소와 모바일 MMORPG로서의 조작 및 전투 경험을 함께 검증할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com