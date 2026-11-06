장원영은 인형 같은 공주님 카리나는 얼음 여신...퍼 재킷과 크롭 패딩으로 완성한 겨울 패션

장원영, 카리나가 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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아이브 장원영과 에스파 카리나가 각기 다른 겨울 패션으로 시선을 사로잡았다.

[스포츠조선 박재만 기자] 장원영과 카리나가 6일 각각 서울에서 열린 패션 브랜드 행사에 참석해 남다른 패션 감각을 뽐냈다.

먼저 장원영은 서울 영등포구 더현대 서울에서 열린 패션 브랜드 로라로라의 '르 캐비넷(LE CABINET)' 오픈 기념 행사에 참석했다.

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이날 장원영은 풍성한 퍼 소재 재킷에 화이트 레이스 원피스를 매치해 사랑스러우면서도 우아한 겨울 스타일링을 완성했다. 포근한 퍼 재킷과 은은하게 비치는 레이스 디테일이 조화를 이루며 특유의 인형 같은 비주얼을 더욱 돋보이게 했다.

반면 카리나는 서울 용산구 한남동 현대카드 바이닐앤플라스틱에서 열린 MLB 'WINTER CITY : SAVE KARINA' 팝업 오픈 기념 포토콜에 참석했다.

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카리나는 청량한 스카이블루 컬러의 크롭 패딩 재킷에 화이트 이너웨어와 와이드 팬츠를 매치했다. 여기에 컬러를 맞춘 니트 비니와 포근한 화이트 부츠를 더해 편안하면서도 감각적인 스포티룩을 연출했다. 긴 생머리와 자연스러운 메이크업까지 더해져 카리나만의 청순하면서도 세련된 매력을 발산했다.

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장원영이 퍼 재킷과 레이스 원피스로 페미닌한 겨울 패션의 정석을 보여줬다면, 카리나는 스카이블루 크롭 패딩과 와이드 팬츠로 트렌디한 스트릿 캐주얼룩을 완성했다.

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서로 다른 스타일링으로 각자의 매력을 극대화한 두 사람의 패션이 눈길을 끌었다.

로라로라 '르 캐비넷' 오픈 기념 뮤즈 포토콜이 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열렸다. 아이브 장원영이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

로라로라 '르 캐비넷' 오픈 기념 뮤즈 포토콜이 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열렸다. 아이브 장원영이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

로라로라 '르 캐비넷' 오픈 기념 뮤즈 포토콜이 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열렸다. 아이브 장원영이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

로라로라 '르 캐비넷' 오픈 기념 뮤즈 포토콜이 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열렸다. 아이브 장원영이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

MLB WINTER CITY: SAVE KARINA 팝업 기념 카리나 포토월이 6일 서울 용산구 이태원에서 열렸다. 에스파 카리나가 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

MLB WINTER CITY: SAVE KARINA 팝업 기념 카리나 포토월이 6일 서울 용산구 이태원에서 열렸다. 에스파 카리나가 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

MLB WINTER CITY: SAVE KARINA 팝업 기념 카리나 포토월이 6일 서울 용산구 이태원에서 열렸다. 에스파 카리나가 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/