'34세 미혼' 류효영, 42세 '돌싱대디' 이태성에 공개고백.."남자로서 좋다" (신랑수업)

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[스포츠조선 김수현기자] 34세 미혼 배우 류효영이 8세 연상 '돌싱대디' 이태성에게 호감을 드러내며 사실상 공개 고백에 나섰다.

지난 6일 방송된 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업2'에서는 류효영과 이태성이 함께 출연해 묘한 핑크빛 분위기를 형성했다.

이날 류효영은 이태성과의 과거 인연을 언급하며 "오빠는 연락이 안 된다"고 서운함을 드러냈다.

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두 사람은 작품을 통해 처음 인연을 맺었다. 류효영은 "태성 오빠가 문경 촬영장에 오가며 픽업을 다 해주셨다. 고마워서 밥 한 번 사려고 했었다"고 회상했다.

이에 이태성은 "그때 효영이가 회사의 서포트를 받지 못하는 상황이었다. 문경까지 촬영장에 가야 하는데 어떻게 갈 거냐고 물었더니 택시를 타고 간다고 하더라"며 "마침 나도 내려가는 길이어서 같이 가면 되지 않겠냐고 했다"고 설명했다.

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두 사람은 무려 4시간 동안 함께 이동하며 말동무를 했고, 이를 계기로 가까워졌다. 하지만 류효영은 "그게 너무 고마워서 밥 한 번 사려고 서너 번 연락했는데 다 거절당했다"고 폭로했다.

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당황한 이태성은 "아니다. 당시 전시 때문에 중국에 있었다. 한국에 없었다"고 급히 해명했고, 류효영은 "그래서 밥 살 기회가 없었다"고 덧붙였다.

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두 사람의 묘한 분위기는 과거 촬영장 일화에서도 드러났다. 로맨스 사극을 통해 호흡을 맞췄던 두 사람은 첫 촬영부터 키스신을 소화했다고. 이태성은 "처음 인사하고 바로 키스했다. 첫 촬영이 키스신이었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이후 류효영의 이상형이 공개되면서 분위기는 더욱 달아올랐다. 그는 "아버지가 자상하셔서 자상한 사람이 좋다. 책임감 있고 성실한 사람이 좋다"고 밝혔다. 이를 들은 김요한은 "다 태성이 아니냐"며 두 사람을 엮었다. 특히 이태성이 자신의 손이 예쁘지 않다고 하자 류효영은 "손 예쁜데요?"라며 자연스럽게 그의 손을 잡아 스튜디오를 술렁이게 했다.

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이태성이 잠시 자리를 비운 사이 김요한은 류효영에게 "이태성 남자로서 어떠냐"고 돌직구 질문을 던졌다. 류효영은 망설임 없이 "좋다"고 답했다. 이어 "운동도 잘하고 어디 하나 빠지는 구석이 없지 않냐. 그런데 뭔가 더 친해질 기회가 없었다"고 솔직하게 털어놨다. 김요한이 앞으로 만날 기회를 자주 만들겠다고 하자 류효영은 "기회만 만들어주시면 저야 감사하죠"라며 적극적인 태도를 보였다.

무엇보다 류효영은 "제가 평소에 호감이 있었다. 이대로 가만히 있으면 기회를 놓치겠다 싶어서 용기를 내 표현해 봤다. 그래서 이런 자리를 마련해 봤다"고 고백했다. 이태성을 향한 마음을 사실상 공개적으로 드러낸 셈이다.

한편 이태성은 2012년 7세 연상의 아내와 혼인신고를 하고 돌 지난 아들이 있다는 사실을 공개했으나, 군 복무 중이던 2015년 이혼했다. 현재는 중학교 3학년 아들을 홀로 키우는 '돌싱대디'로 방송 활동을 이어가고 있다.