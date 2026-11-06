박명수, 황광희 고액 출연료 저격..."PD도 너무 비싸다고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박명수가 황광희의 높은 출연료를 언급했다.

6일 유튜브 채널 '할명수'에서는 박명수가 광희와 함께 미국 LA로 여행을 떠나는 모습이 담겼다.

이날 제작진은 약 5개월 만에 다시 뭉친 박명수와 황광희를 반기며 "광희 님은 이제 가족이다"라고 말했다. 이에 박명수는 "가족인데 광희하고 미미를 같이 쓰면 안 되냐"라며 이번 여행에 함께하지 못한 미미를 언급했다.

Advertisement

이어 박명수는 황광희를 향해 "네가 비싸다. PD가 이야기했다"라면서 출연료를 언급했다. 당황한 황광희는 "아니다. 자꾸 비싸다는 이야기 하지 마라"라면서 "이번에 되게 많이 깎아줬다"라고 말했다. 그러자 박명수는 "그냥 해달라"고 했고, 황광희는 "동생이 돈 못 벌었으면 좋겠냐. 언제까지 옛날 페이를 받냐. 지겨워 죽겠다. 형들은 받을 만큼 다 받아 놓고 나는 옛날 돈 받아야 되는 거냐"라고 받아 쳤다. 이에 박명수는 "차라리 그거보다 싸게 해서 많이 해라. 그게 훨씬 낫다"라면서 조언했다.

또한 박명수는 미미에게 전화를 걸어 "미국에 가는데 너 못 데리고 가서 미안하다. 너는 페이 올리지 말고 동결해 달라"라고 말했다. 이에 황광희는 "너 얼마인지 말해주면 내가 너한테 맞추겠다"라고 말했지만, 미미는 "출연료가 중요하냐. 안 받고도 가야 한다. 정신 차려야 한다"라고 말해 박명수를 흡족하게 했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com