"차 박는 게 취미" 이미숙, '억대 외제차' 외관 처참…정비사도 경악

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이미숙이 곳곳이 긁히고 찌그러진 자신의 외제차를 공개해 웃음을 자아냈다.

6일 이미숙의 유튜브 채널 '이미숙 숙스러운 미숙씨'에는 '차는 죄가 없다… 5년 묵은 숙포츠카의 충격적인 민낯'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이미숙은 카센터를 찾아 자신의 차를 점검받기로 했다. 그는 5년 된 B사 외제차를 공개, "혼자 무언가를 갈아본 적이 없다. 혼자 할 수 있는 건 세차밖에 없다. 광택내고 튜닝하는 거에는 관심이 많은데 박고 다닌다"라고 말했다.

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이어 브레이크에서 소음이 나 정비를 받겠다면서 "광택도 내야 한다. 양쪽을 다 박았다. 난 주차장에서 혼자 박는 게 취미"라고 말해 웃음을 안겼다.

이미숙의 차를 살핀 정비사는 "(브레이크) 소음도 소음인데 외관이 상당히 엉망이다. 유명한 배우의 차인데 외관이 너무 안 좋다. 상당히 지저분하다", "이쪽은 다 찌그러진 상태다. 심하게 부딪힌 거다"라고 깜짝 놀라 폭소를 자아냈다.

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실제 차량 곳곳에는 여러 흠집과 찌그러진 부분이 발견됐다. 이미숙조차 미처 알아채지 못했던 흠집도 있었다. 이를 본 PD가 이미숙에게 "차에 애정은 있나"라고 물어 웃음을 더했다.

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정비사는 "부분 도장하고 전체적으로 광택을 내면 외관은 신차 수준이 될 것 같다"라고 진단했다.

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joyjoy90@sportschosun.com