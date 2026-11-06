송해나, '6세 연하' 184cm 훈남 변호사와 소개팅♥...첫 만남에 자녀·결혼 언급

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[스포츠조선 김수현기자] 모델 송해나가 6세 연하의 고려대 출신 변호사와 깜짝 소개팅에 나서며 설렘 가득한 첫 만남을 가졌다.

지난 6일 방송된 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업2'에서는 송해나가 절친 혜린, 이국주와 함께 시간을 보내던 중 예상치 못한 소개팅 제안을 받는 모습이 그려졌다.

이날 송해나는 '신랑수업' 교장 이승철이 밥을 사준다는 말에 약속 장소로 향했지만, 갑작스럽게 이승철로부터 참석할 수 없다는 연락을 받았다. 대신 이승철은 "나보다 더 반가운 친구를 보낼게. 함께 좋은 시간 보내봐"라는 메시지를 보내며 깜짝 소개팅을 주선했다.

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이승철은 소개팅 상대에 대해 "부모님들이 좋아하는 직업 1위"라고 귀띔하는가 하면, 키가 184cm라는 사실까지 공개해 송해나의 기대감을 높였다. 평소 '두부상 소년미'와 큰 키를 이상형으로 꼽았던 송해나는 설레는 마음으로 상대를 기다렸다.

잠시 후 등장한 남성은 훤칠한 키와 훈훈한 외모로 눈길을 끌었다. 자신을 방승우라고 소개한 그는 어색한 첫인사 후 송해나와 본격적인 대화를 나눴다.

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특히 방승우는 1993년생으로 송해나보다 6세 연하였다. 송해나가 "제가 연상인데 괜찮냐"고 묻자 그는 "당연하죠. 나이를 크게 신경 쓰지 않는다. 해나님이라면 사실 나이가 그렇게 중요하지 않다"고 답해 설렘을 안겼다.

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첫 만남부터 준비한 깜짝 선물도 있었다. 방승우는 송해나를 닮은 토끼 인형을 건네며 세심한 면모를 드러냈다.

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모두의 궁금증을 자아냈던 그의 직업은 변호사였다. 방승우는 "대기업에 다니다가 나중에 로스쿨에 진학해 변호사가 됐다"고 설명했다. 고려대학교 경영학과 출신이라는 이력도 공개했다. 여기에 사당동에 자가를 보유하고 있다는 사실까지 알려지며 관심을 모았다.

방승우는 송해나의 첫인상에 대해서도 솔직한 마음을 드러냈다. 그는 "너무 예쁘셔서 깜짝 놀랐다"고 칭찬했고, 송해나 역시 "잘생기셨다"고 화답하며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

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송해나의 인기를 걱정하는 모습도 눈길을 끌었다. 주변에서 "송해나가 인기가 많다"고 말하자 방승우는 "그래서 걱정된다"고 답하며 은근한 직진 플러팅을 선보였다.

여기에 방승우는 "부모님도 오늘 소개팅 사실을 알고 계신다. 어머니가 송해나의 팬"이라고 밝혀 또 한 번 송해나를 놀라게 했다.

두 사람은 첫 만남임에도 결혼식 규모와 자녀 계획 등 진지한 주제까지 자연스럽게 이야기를 나누며 핑크빛 분위기를 이어갔다. 6세 연하 변호사와 송해나의 만남이 앞으로 어떤 인연으로 이어질지 관심이 쏠린다.