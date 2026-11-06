'故최진실 딸' 최준희, 행사장서 외모로 차별 당했다.."자존감 엄청 깎여"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 인플루언서 최준희가 외모 때문에 차별받은 적이 있다고 털어놨다.

6일 최준희의 유튜브 채널 '준희 JUNEHEE'에는 '외모 정병에 대한 내 생각... 그리고 (재)쌍수 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다.

최준희는 최근 쌍꺼풀 재수술을 하며 꾸준히 성형을 하는 근황을 전한 바. 그는 "성형 후 외모 강박이 줄었나요?"라는 질문이 나오자 "성형한다고 외모 강박이 괜찮아지는 건 아닌 것 같다. 하나가 마음에 들면 다른 부분이 눈에 들어올 수 있는 거다. 또 저는 외모를 엄청 신경 쓸 수 밖에 없는 직업을 가졌다"라고 말했다.

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이어 "카메라 앞에 서는 일이 많다 보니 외모에 엄격해지는 부분이 있는 것 같다. 행사장에서 오로지 외모로만 비교당한 적이 있다. 그때 차별 아닌 차별을 많이 받았다. 그래서 그때 자존감이 엄청 확 깎였다"라고 털어놨다.

최준희는 "인플루언서도 예쁜 사람들이 너무 많다. (외모에 관한) 악플을 읽다 보면 제가 예뻐지려는 건지 단점을 찾으려고 하는 건지 구분할 필요가 있겠더라. 신중하게 결정하니 너무 걱정 안 하셔도 된다"라고 덧붙였다.

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한편 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸이며 지난 5월 11세 연상 비연예인과 결혼식을 올렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com