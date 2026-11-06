'프리스틴 출신' 예하나, 뮤지컬 배우로 새 출발.."잊지 않고 기다려주셔서 감사"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 프리스틴 출신 예하나가 아이돌에서 뮤지컬 배우로 새롭게 출발한다.

예하나는 오는 7일 서울 대학로 한성아트홀 2관에서 열리는 뮤지컬 '쇼 머스트 고 온 in 대학로' 무대에 올라 관객을 만난다.

배우 최대성이 제작과 극본, 연출을 맡은 '쇼 머스트 고 온 in 대학로'는 화려한 무대 뒤 배우들의 꿈과 사랑, 현실적인 고민을 그린 쥬크박스 뮤지컬이다. 연습실과 대기실, 오디션 현장을 배경으로 대중가요와 트로트, 팝, 샹송, 뮤지컬 넘버가 어우러지며, 오 헨리의 단편 '크리스마스 선물'을 각색한 극중극도 담겨 있다.

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예하나가 맡은 작가 류보라는 모든 것을 잃고 재기를 꿈꾸는 왕년의 스타 바비고와 함께 배우들의 꿈과 현실이 교차하는 이야기를 이끄는 인물이다. 첫 작품부터 극의 중심에 선 예하나는 작품의 메시지를 무대 위에서 풀어내며 극에 재미와 온기를 더할 예정이다.

소속사 알앤디컴퍼니를 통해 예하나는 "뮤지컬과를 졸업하고 감사하게도 뮤지컬 배우로서 바로 여러분 앞에 설 수 있게 되어 정말 영광이고 설렌다"며 "아이돌로 활동했던 시간보다 대학생으로 지낸 시간이 조금 더 길었는데, 그 시간 동안에도 저를 잊지 않고 기다려 주시고 지켜봐 주신 많은 분들께 진심으로 감사드린다"라고 소감을 전했다.

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이어 "예상치 못한 해프닝이 벌어져도 쇼는 계속되어야 한다는 작품의 메시지가 우리의 삶과도 많이 닮아 있다고 생각한다. 살다 보면 계획대로 되지 않는 순간들도 있지만, 저 역시 그 시간들을 지나 새로운 무대에 서게 된 만큼 이 작품이 더욱 특별하게 다가온다"며 "많은 분들께 따뜻한 웃음과 희망을 전해 드리고, 조금이나마 따뜻한 연말을 선물해 드릴 수 있도록 최선을 다하고 있으니 많이 보러 와 달라"라고 덧붙였다.

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앞서 예하나는 지난 2017년 그룹 프리스틴 멤버로 데뷔해 데뷔곡 '위 우(WEE WOO)'로 활동했고, 그해 'AAA(아시아 아티스트 어워즈)'와 'MAMA AWARDS(마마 어워즈)', 이듬해 '서울가요대상'에서 신인상을 받은 팀의 보컬로 이름을 알렸다. 2019년 팀 활동이 마무리된 뒤에는 대학에서 뮤지컬을 전공하며 무대로 향할 준비를 이어 왔다.

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한편, 예하나가 출연하는 뮤지컬 '쇼 머스트 고 온 in 대학로'는 11월 6일부터 12월 31일까지 서울 대학로 한성아트홀 2관에서 공연된다.

joyjoy90@sportschosun.com